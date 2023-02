Paro de taxistas será el próximo 22 de febrero, conozca los detalles

El gremio de taxistas convocó para el próximo 22 de febrero una jornada de protestas en todo el territorio nacional.



De acuerdo con el comunicado oficial, las manifestaciones se realizarán por el alza reciente en los precios del combustible, la proliferación del transporte ilegal e informal y por el proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio.



“Se ha evidenciado la falta de compromiso por parte del Gobierno Nacional, las alcaldías municipales y las secretarías de movilidad frente a las solicitudes realizadas desde hace varios años, pero desde el 2022 se han acrecentado nuestras dificultades”, dijo el gremio de taxistas mediante un comunicado.



Se prevé que los conductores del servicio público se tomen las principales calles de la ciudad y también las vías hacia los aeropuertos.

“De nuestra industria dependen más de un millón de familias, que están a punto del colapso, debido al incremento de la ilegalidad y el poco amparo de las entidades encargadas”, agregó la ‘Mancha Amarilla’.



Asimismo, el gremio indicó que estas manifestaciones no tendrán ningún tinte político ni motivación distinta a reclamar sus derechos como trabajadores formales, por lo que pidieron no creer en informaciones distintas a las comunicadas por ellos mismos.



Hasta el momento, algunas de las ciudades que han confirmado su participación en las manifestaciones son: Pereira, Manizales, Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Villavicencio, Cali, Yumbo, Tunja, Cúcuta, Montería, Sincelejo, Palmira, Yopal, Neiva y Chocó.