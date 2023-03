Ocho años de espera y contando... nuevo puente de Juanchito estaría listo en noviembre

En el mes de diciembre sería inaugurado el nuevo puente de Juanchito, proyecto que lleva más de ocho años en construcción y que pretende ser una solución de movilidad a las personas que se transitan entre Cali y Candelaria cada día.



El anuncio lo hizo, desde el lugar de la obra Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del departamento, en el programa Protagonistas en Vivo de El País.



El Secretario explicó que el proyecto tiene dos componentes, el de la superestructura sobre el río Cauca, que tiene un avance general del

78 %, y el de los accesos a cada lado, que van al 30 %.



“En noviembre terminamos la obra y en diciembre la inauguramos, pero antes hay unas fechas claves. Primero, con relación al otro proyecto, que es el de la doble calzada Cali-Candelaria, en el mes de mayo vamos a culminar esos trabajos. Después, en el mes de julio, vamos a poder tener la calzada norte del puente completa, haremos el empalme y podremos pasar de lado a lado”, dijo el funcionario.

Por su parte, la calzada sur estaría terminada en agosto, y ya en noviembre estarán completamente terminados los accesos a cada lado del puente, tanto del que corresponde a Cali como el de Candelaria.



Ramírez aseguró que, en la actualidad, ya están resueltos todos los inconvenientes de orden técnico, jurídico, social, ambiental y financiero que estaban retrasando la ejecución del proyecto, pero reconoció que estos ocasionaron que se llegara al último año de esta administración departamental con los tiempos justos para terminar.

El acta de inicio del proyecto data del mes de enero del 2015. Se esperaba que el puente estuviera terminado en abril del 2018, pero ha tenido 10 prórrogas.

“En el 2020 encontramos un proyecto que ya había superado unas situaciones jurídicas y demás, pero que tenía unos diseños muy generales, entonces nos pusimos a trabajar en tener los diseños definitivos aprobados, lo que sucedió en el primer semestre del 2020. Después tuvimos un limitante jurídico, que nos obligó a ir en el 2021 ante la Cámara de Comercio de Cali a un organismo de amigable composición, organismo que dio su decisión apenas en el 2022. Ya esta decisión fue la que nos permitió continuar con lo necesario para entregar la obra”, agregó el funcionario.

Lo que dice la comunidad

A pesar de las declaraciones del Secretario de Infraestructura del Valle, la comunidad manifestó su inconformismo por los retrasos del proyecto y la poca confianza por los nuevos plazos.



“La verdad, lo único que han hecho con esta obra es mentirnos, después hacen un avance y nos lo quieren hacer ver como lo máximo, cuando es un deber culminar ese proyecto. Los únicos perjudicados somos los habitantes del sector, pero entre ellos se tiran la pelota de la responsabilidad de unos a otros. Ya es justo que nos entreguen el puente terminado”, aseveró Ruby Elizabet Benavides.



Uno de los cuestionamientos principales es que ya no se puede creer en las fechas que emiten desde la Gobernación, pues en reiteradas ocasiones han sido incumplidas, por lo que piden garantías de que esta vez sí se cumplirán estos plazos.

Así van los trabajo en el acceso al puente por el lado de Candelaria. Se estima que esta parte de la obra alcanza los 350 metros de longitud. Foto: Bernardo Peña / El País

“El Secretario dice que el cronograma de la obra sí está, pero ¿en dónde? Desde la Veeduría Puente Juanchito se ha solicitado por derecho de petición que nos envíen el documento y hasta el momento no se ha entregado”, denunció el ciudadano Johnatan Gutiérrez.



Otro aspecto que tiene molestos a algunos miembros de la comunidad tiene que ver con las viviendas que están ubicadas a la orilla del río y muy cerca a la base de las obras, pues aseguran que el puente afecta sus predios.



Al respecto, Frank Ramírez indicó que los predios que eran necesario para el proyecto fueron declarados de utilidad pública hace un tiempo y se solucionó ese inconveniente para la obra, pero que las viviendas sobre las cuales alega la comunidad actualmente no se están viendo afectadas.

¿Y la entrada a Ciudad del Campo?

Los habitantes de Ciudad del Campo, que cada día deben acudir a Cali a trabajar y cumplir con sus obligaciones, mostraron su preocupación al no saber si tendrán forma de acceder a su barrio una vez culmine el proyecto.



“Estamos esperando la obra de salida y entrada porque nos prometieron que la harían, pero nada que empiezan y no nos dicen nada. Nos quedaremos encerrados”, contó Rosa Cajas, residente de Ciudad del Campo.



Al respecto, el Secretario de Infraestructura del Valle aseguró que para ellos quedará la antigua estructura del puente, que conectará con una vía que les permitirá entrar al barrio.



“Gran parte del problema de movilidad es el cuello de botella que se forma para entrar a Ciudad del Campo y demás, entonces el puente viejo va a quedar cerca de 9 metros por debajo del nuevo puente y va a ser el acceso exclusivo a esa zona. No va haber ningún punto de intersección ni de tráfico”, contó Frank Ramírez.

¿Cuál es el costo total?

El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, afirmó que los recursos para terminar la obra del puente están garantizados.



En total, serían unos $47.000 millones, de acuerdo con el funcionario, a pesar de que inicialmente se firmó por $27.847 millones y de que han sido barajados varios valores a través de los años.