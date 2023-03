Crisis del MÍO se agudiza: Metrocali también dejó de pagarles las ‘quincenas’ a los operadores

Los operadores del MÍO están cada vez más desesperados por la difícil situación financiera que están atravesando.



De las dos fuentes de ingreso que tienen, ya no están recibiendo ninguna de las dos. A los $60.000 millones de deuda que acumuló Metrocali con ellos por concepto del diferencial tarifario a diciembre del 2022, se le suman los cerca de $15.000 millones de lo que va corrido del presente año.



Pero ahora el problema es mayor. Desde el 15 de enero no se les ha pagado lo correspondiente a su porcentaje de la tarifa que pagan los usuarios del MÍO, que es del 70%. Esto se transfiere cada quince días a los operadores, es decir que, por este otro concepto llamado ‘quincenas’, ya les adeudan, aproximadamente, $3000 millones.



El compromiso de Metrocali con las empresas operadoras era pagarles el 15 de marzo una parte de la deuda acumulada por el diferencial tarifario del 2022. Sin embargo, esta promesa fue incumplida, y por si fuera poco, ahora han dejado de pagar las mencionadas quincenas.



Gonzalo Cucalón, gerente de Operaciones de Git Masivo, sostuvo que “mientras las empresas operadoras no recibimos un solo peso de la Administración Municipal, los gastos de mantenimiento de los buses, el combustible y la nómina siguen creciendo. El MÍO está en una situación peor que antes de que el Concejo aprobara los recursos para salvarlo”.



De hecho, El País también conoció que tanto el alcalde Jorge Iván Ospina como el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, interrumpieron la comunicación constante que venían teniendo con los operadores del sistema antes de que se aprobara el proyecto 180 en el Concejo, que le entregó a la Administración $1,3 billones.



Las tres empresas que operan el sistema masivo, Git Masivo, Blanco y Negro y ETM, han enviado oficios solicitando información sobre lo que está sucediendo y pidiendo novedades con respecto a los dineros que se les adeudan, pero no han obtenido respuesta alguna.



“Preocupa la actitud de Metrocali y la Alcaldía, que tras casi un mes de contar con la aprobación del acuerdo para salvar el MÍO, han dejado de pagar tanto el diferencial tarifario como las quincenas, cuyos recursos sí están, pues provienen de lo que cada usuario cancela al utilizar los buses del sistema masivo”, aseveró Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.