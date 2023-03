Escasez de medicamentos afecta a los niños y niñas del Hospital Infantil Club Noel

Cientos de niños y niñas del Hospital Infantil Club Noel de Cali se han visto afectados por la falta de medicamentos. Hay preocupación entre los padres de familia debido a la escasez de medicinas como analgésicos y antibióticos.



Varios centros médicos de la ciudad han presentado dificultades para atender a menores de edad. Medicamentos que antes eran fáciles de encontrar ahora no se hallan en ninguna parte.



Algunos de los medicamentos escasos en Cali son acetaminofén, salbutamol y declametasona. Ante este difícil panorama, los médicos se han visto obligados a recetar otras medicinas.



"Los antibióticos que usamos de primera mano y que se conseguían fáciles, ahora voltean mucho para encontrarlos, las EPS a veces no disponen de estos para suministrarlos, por ejemplo, el sulbactam, clavulanato, entre otros", manifestó Villarreal, pediatra de la clínica club Noel, en diálogo con Blu Radio.



La crisis por la falta de medicinas se ha agravado como consecuencia del aumento de las enfermedades respiratorias en los últimos meses.



Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), hay ciertas circunstancias en el mercado que han provocado la escasez de medicamentos, esto en respuesta a las afirmaciones de Francisco Rossi, exdirector del Invima, culpando a las EPS por la crisis.



“Documentos del mismo Ministerio de Salud señalan múltiples causas que no pueden ser, de ninguna forma, atribuibles a las EPS, entre las que se destacan: la escasez de materias primas, inventarios insuficientes para suplir la demanda, problemas en la cadena logística, tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima, aumentos en la demanda, alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas”, indicó la entidad.