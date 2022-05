Nueva polémica por materas en el Parque del Perro: Contraloría reveló irregularidades en contrato

Un informe realizado por la Contraloría General de Santiago de Cali reveló que el proyecto denominado 'Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos' le costó a la ciudad más de $1.815 millones.



Según la Contraloría, hubo fallas en la planeación contractual con presunta incidencia disciplinaria: "Se observa que el presupuesto y el valor de las actividades específicas no cuentan con un estudio técnico que permita establecer cómo se calcularon estos valores".



El objeto del contrato era intervenir el espacio público con mobiliario elaborado con madera plástica o material reutilizable.



Además, el informe señala que el presupuesto de las actividades se hizo de manera global, "dificultando el ejercicio del control fiscal, por cuanto no se pueden comparar con los precios del mercado".



Por otra parte, la Contraloría concluyó que "se presentan debilidades en la supervisión", pues no se vigila "el cumplimiento de cada una de las actividades específicas.



Otras de las denuncias es "la falta de mantenimiento a los sitios intervenidos en sembrado de plantas". Es de destacar que, según el contrato, dicho mantenimiento se haría por cuatro meses.



A través de su cuenta de Twitter, el concejal Juan Martín Bravo agregó que las materas instaladas no cumplen los requisitos del convenio firmado. Según el cabildante, "las materas en el espacio público y capacitar a 25 jóvenes nos costó más de $1.900 millones".

Otra perla:



El objeto del contrato era intervenir el espacio público con mobiliario elaborado con madera plástica o material reutilizable. Las materas que colocaron no cumplen esas especificaciones 🤪. pic.twitter.com/kaKiUTHtAl — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) May 4, 2022



Además, el proyecto incluía la capacitación de un grupo de jóvenes del programa Escuelas Taller de Colombia. Sin embargo, el concejal Bravo manifestó que "de 25 jóvenes capacitados, 3 manifiestan satisfacción, 8 que quedaron pendientes horas de capacitación y 1 se retiró".