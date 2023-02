"Nos preocupa que haya bloqueos": gremios sobre marchas a favor y en contra de Petro 

"Respetamos cualquier tipo de manifestación, pero sí consideramos que la temática en este momento no amerita un tipo de marcha que pueda afectar el orden público", fueron algunas de las palabras de Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca, con relación a las movilizaciones que se realizarán esta semana a favor y en contra del Gobierno de Gustavo Petro.



Teniendo en cuenta que este 14 de febrero se realizará una marcha en apoyo a las reformas sociales que impulsa el Gobierno y el 15 se llevará a cabo la movilización de la oposición en contra de esos proyectos, desde el Comité Intergremial indicaron que sí están de acuerdo con que la ciudadanía salga a manifestar su opinión, pero que consideran que son unas convocatorias apresuradas.



Al respecto, Maldonado comentó que es importante que no se sigan utilizando las vías de hecho o los bloqueos porque esto agrava la problemática puesto que, según recalcó, en lo que corrido de este año son varios los bloqueos que se han registrado en diferentes zonas del país como método de protesta.



"Creemos que todas las discusiones con relación a las reformas deben hacerse en el marco de la institucionalidad, que no generen conflicto o una separación entre los poderes. Consideramos que se debe generar una discusión sobre las reformas en el Congreso, teniendo en cuenta a los actores gremiales y empresariales", mencionó.



"Nos preocupa el hecho de que estas marchas se puedan convertir en un tema que afecte la recuperación del empleo. Es importante que el Gobierno aclare las reformas para que la población, si va a manifestarse, que sea conociendo de fondo por lo que están movilizándose. De todas formas esperamos que se realicen en condiciones de paz, armonía y convivencia respetando los derechos de los demás", dijo Maldonado.



Desde Fenalco, por su parte, se aseguró que sí genera preocupación el desarrollo de las dos marchas, sobre todo por las afectaciones que estas puedan generar en la ciudades. Al respecto, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, indicó que les parece preocupante el hecho de que estas manifestaciones obstaculicen la jornada laboral y afecten la productividad y competitividad de las empresas.



"Esta situación seguramente tendrá como consecuencia un incremento adicional en la inflación, después de que hemos vivido más de un mes de bloqueos en las vías, lo que ha causado estragos en los costos de los productos", mencionó Cabal.



Al igual que el director del Comité Intergremial, Cabal fue enfático en que a los comerciantes les causa sorpresa el hecho de que se haga un llamado a apoyar unas reformas de las que no se han conocido los textos en su totalidad, privando a los ciudadanos de su derecho de conocer y socializar ampliamente el contenido de estas iniciativas.



"En momentos de tanta incertidumbre, de una altísima tasa de inflación, volatilidad del dólar, bloqueos de carreteras y descenso de las ventas, el empleo y la economía consideramos que no es aún el momento de realizar estas jornadas ni de protesta, ni de apoyo al Gobierno", precisó.