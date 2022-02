"No hay un nivel muy alto de riesgo": Seguridad Cali descarta reportes de marchas en la ciudad

Las autoridades locales negaron que en Cali se vayan a realizar marchas, a partir de este lunes y hasta el próximo 3 de marzo, descartando así la información que aseguraba que había convocatorias para realizar manifestaciones esta semana en la ciudad.



Al finalizar un Consejo de Seguridad que había sido convocado para analizar la validez de esta información, desde la Administración Municipal informaron que aunque no hay programadas ningún tipo de marchas, sí se va a desplegar Fuerza Pública para garantizar que los caleños puedan realizar sus labores con normalidad.



Al respecto, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, explicó que los dispositivos de seguridad e inteligencia se activaron y las cámaras se están monitoreando por si llega a ser necesario reaccionar ante alguna posible manifestación.



"Las capacidades de los organismos de inteligencia nos han dicho que no hay un nivel muy alto de riesgo, no hay una convocatoria clara de generar disturbios este lunes o de manifestaciones legales. Por lo tanto, el nivel del PMU lo vamos a tener en verde; hay dispositivos de control en toda la ciudad y reacciones dispuestas en algunos puntos", dijo Soler.



Y agregó que el parte era de tranquilidad, por lo cual, hizo un llamado a la ciudadanía a no atemorizarse porque "con la Fuerza Pública estamos listos, el transporte público está funcionando. Invitamos a los padres a tener a sus hijos en los colegios y los comercios que sigan abiertos porque esto posibilita la capacidad de que la gente esté ocupada"".

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, descartó la realización de manifestaciones durante esta semana en la capital del Valle del Cauca. pic.twitter.com/OjICBg6Agy — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) February 28, 2022



Entre tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, detalló que aunque se descartaron las convocatorias a marchas, la Fuerza Pública desplegó un dispositivo para garantizar que no se presente ningún tipo de alteración en la capital del Valle.



"Inteligencia nos arroja que no va a haber actividades de manifestación, pero sí tenemos un dispositivo con 800 policías en 28 puntos de la ciudad, tendremos cubrimiento especial en las estaciones del MÍO y en los sectores gubernamentales", mencionó el General.



Además, recalcó que habrá procedimientos en el túnel mundialista y en el del sector de Comfandi, así como puestos de control en 15 zonas diferentes de la ciudad para "monitorear cualquier actividad y así, si se llega a dar alguna manifestación, esta se desarrolle de manera pacífica".



De acuerdo con lo detallado por las autoridades, la alerta se había emitido porque, aunque los promotores del Paro Nacional cancelaron una convocatoria a marchas este 3 de marzo, en Cali había amenaza de que estas manifestaciones sí se fueran a llevar a cabo.