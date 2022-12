"No habrá pico y placa en Cali en los primeros 15 días de enero": Secretario de Movilidad

Por lo menos hasta el 15 de enero de 2023 no habrá pico y placa en Cali, confirmó este jueves el secretario de Movilidad, William Vallejo.



​De acuerdo con lo manifestado por Vallejo, a partir del próximo lunes 2 de enero no regirá la medida de pico y placa en la ciudad porque el decreto que establece la restricción caducará este sábado 31 de diciembre.



Según explicó el Secretario, el pico y placa volvería a estar vigente a partir del lunes 16 de enero, cuando se espera tener firmado el nuevo decreto con las adecuaciones que traerá la medida, que se espera solo sea el cambio en los días en que cada dígito no podrá movilizarse.



Al respecto, el secretario de Movilidad manifestó que, de acuerdo con lo analizado por las autoridades competentes, es muy probable que la medida del pico y placa en la capital del Valle siga siendo de 14 horas continúas para el siguiente año.



"No tendremos pico y placa, de manera tentativa, las dos primeras semanas del año. Es probable que regrese el 16 de enero porque en esos primero días se desarrollará el marco legal para volver a expedir el decreto. En discusiones con el Alcalde se ha determinado mantener las 14 horas de restricción", comentó Vallejo.



Asimismo, el Secretario resaltó que, como no habrá pico y placa durante las primeras dos semanas de enero de 2023, tampoco aplicará la opción de pagar la Tasa por Congestión para ese mes.



"Solo variaría la rotación de dígitos, como lo hacemos cada seis meses. Estamos evaluando también el cálculo de la Tasa por Congestión que va directamente relacionada con el costo del pasaje de transporte público de la ciudad", precisó el Secretario.

