Bienestarina, el nuevo punto de discusión entre Duque y Petro 

Iván Duque, expresidente de Colombia, se sumó a las críticas que le están cayendo al mandatario Gustavo Petro, quien le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no producir más bienestarina como suplemento alimenticio para los menores.

Por medio de su cuenta de Twitter, Duque se mostró en total desacuerdo con Petro.

“Quitarle a nuestra niñez, por razones ideológicas, un complemento alimenticio que brinda los micronutrientes que no tienen de manera consolidada con ningún otro alimento es poner en riesgo su salud”, trinó el exmandatario.

Duque no es el único que ha cuestionado a Petro. También lo hizo Federico Gutiérrez, quien fue candidato presidencial en las elecciones y hace parte de la oposición.

"Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia, que el Presidente @petrogustavo prohiba la distribución de Bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil", trinó.

Por medio de un hilo de Twitter, Petro se defendió de las críticas.

"Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia", escribió.

La bienestarina, sin duda alguna, seguirá generando polémica.