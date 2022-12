Aunque el presidente cuestiona uso de la Bienestarina, otros la defienden

En el debate de la opinión pública están las declaraciones que el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo desde Magangué, Bolívar, cuando solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dejar de usar la Bienestarina para alimentar a los menores.



"Cuando el ICBF entrega Bienestarina está cometiendo un grave error porque la Bienestarina es productos importados al por mayor, lo hacen, los combinan (...) y lo entregan a los niños, donde no se la roban, para lograr que los niños estén nutridos lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida", expresó Petro.



El mandatario aseguró que dicho producto le estará costando un valor muy alto al país y expresó que sería mucho mejor que los menores consuman los alimentos y nutrientes que tienen los productos colombianos.



"El programa de nutrición de la primera infancia para que sea eficaz debe pasar del concepto, muy neoliberal, de seguridad alimentaria, que se basa en importación de alimentos y grandes contratistas a la soberanía alimentaria del territorio donde vive la niñez", explicó el presidente en su cuenta de Twitter.



Y reiteró el mandatario: "La prioridad del sistema de transferencias a los municipios, el SGP, idea que recojo de la alcaldesa de Bogotá, debe ser la atención de la primera infancia entre 3 y 5 años en un sistema preescolar ligado a las escuelas y colegios públicos con alimentación incluida".



Las declaraciones del presidente han generado diferentes opiniones, una de ellas por parte de la exdirectora del ICBF, Lina María Arbeláez, quien le pidió al mandatario evaluar el uso de complemento alimenticio.



“Yo lo primero que quisiera hacer es una invitación al presidente Petro para que se reúna con la Dirección de Nutrición del ICBF y que entienda bien cuándo, cómo, y, precisamente, todas esas preguntas que hace frente a la Bienestarina. Creo que en el Instituto hay unos especialistas en nutrición fundamentales”, expresó Arbeláez en Caracol Radio.



La exdirectora del ICBF manifestó que dicho producto si le ha aportado en la alimentación a los niños colombianos.



"Podrán explicarle que la Bienestarina es un complemento, no es un sustituto y siempre ha estado así estimado en el ICBF desde 1976, que se hace entrega de este producto, que claramente ha tenido unas evoluciones”, expresó Arbeláez.



Por su parte, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró: "Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia, que el Presidente Gustavo Petro prohíba la distribución de Bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil. Dogmatismo en su máxima expresión. Ojalá lo reconsidere".



A su turno, el líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, expresó: "Orate, la mejor descripción hecha hasta el momento de Gustavo Petro. Pasa de las fotos populistas con habitantes de calle a dejar sin comida a los niños que más lo necesitan. Gustavo Petro ¿a usted quién lo está asesorando? ¿O estamos ante sus caprichos demenciales?".



Entre tanto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó: "Petro en su fantasía revolucionaria miente todos los días. La Bienestarina no se importa, se produce en el país. La harina de trigo sí se importa y es uno de sus insumos".



Por su lado, el senador Honorio Henríquez expresó: “La Bienestarina es importada y costosa por eso hay que suspender su compra”: Petro. Pero en la página del ICBF dice que la producen en Sabanagrande y Cartago. (Se importa solo el trigo) ¿Van a dejar a los niños colombianos sin este suplemento fundamental para su nutrición?".

¿De qué está compuesta la Bienestarina?

El producto distribuido por el ICBF está compuesto por harina de soya, de trigo, fécula de maíz, leche entera en polvo, aceite en polvo de linaza, zinc aminoquelado, vitamina A, vitamina C, calcio, ácido fólico, proteína, azúcares, entre otros.