"Monumento de Puerto Rellena no debe ser destruido, sino máximo trasladado": Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró que su administración no retirará el llamado 'Monumento a la Resistencia', construido por manifestantes en el sector de Puerto Rellena, aunque dejó la puerta abierta a un posible traslado.



La estructura fue inaugurada el pasado 14 de junio, cuando en el sitio persistían los bloqueos que se presentaron en el lugar desde el inicio de las protestas del Paro Nacional, el 28 de abril.



Tras la intervención de la fuerza pública el pasado sábado 26 de junio, que permitió el desbloqueo de la zona, el comandante de la Policía afirmó que estaban a la espera de que se revocara el acto administrativo que permitió la construcción del monumento, para desmontarlo.

Sin embargo, desde la Alcaldía ese mismo día se desmintió que se fuera a destruir o retirar la escultura y se indicó que se debía concertar su mantenimiento y cuidado con los jóvenes de la Unión de Resistencias de Cali, URC.



"Las sociedades evolucionan, hay aquí una manifestación popular de un monumento, que no debe ser destruido. Máximo debe ser trasladado a un sitio donde no tenga una dificultad futura, pero yo particularmente no me siento arrepentido de posibilitar que los jóvenes lo hayan desarrollado", argumentó Ospina este martes, consultado al respecto.



Si bien reiteró que su administración no derribará la obra, no descartó que la misma se pueda cambiar de sitio, previa negociación con los jóvenes de la URC.



"Si llegáramos a necesitar ese espacio como corredor del MÍO, construiríamos con ellos un acuerdo negociado", apuntó Ospina.