Puerto Rellena: autoridades intervienen y levantan bloqueos

Andrés Camilo Osorio

En el operativo, realizado desde las 4:00 a.m., participaron unidades de la Policía y el Ejército Nacional.

Puerto Rellena, uno de los sectores de la ciudad que mantenía bloqueado desde el primer día del Paro Nacional, fue intervenido en la madrugada de este sábado por parte de las autoridades.



En el operativo participaron cerca de mil unidades de la Policía y el Ejército Nacional, que llegaron al cruce de la Avenida Simón Bolívar con Carrera 46 hacia las 4:00 a.m.



"En la madrugada de este sábado, entramos a desbloquear e intervenir el sector de Puerto Rellena, el más crítico de todos los bloqueos que teníamos en la ciudad. A las 4:00 a.m. ingresamos con personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y los comandos, y allí fuimos recibidos con impactos de armas de fuego" relató el brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El general León Montes aseguró que no hubo ningún uniformado herido. Además, "se realizó la captura de un sujeto con arma de fuego".



"Participaron alrededor de mil uniformados, con personal del Ejército acompañaron, y también todo el componente de Policía con su Esmad, con el personal de Policía Judicial, Inteligencia y comandos Copes y Jungla, ya que sabíamos que estas personas estaban con armas de fuego y que iban a atentar directamente contra nuestros grupos del Esmad", agregó el comandante.



El oficial indicó que trabajan en el desbloqueo de los cerca de 18 puntos de bloqueo que hay en el sector, para devolver la movilidad en ese punto de la Avenida Simón Bolívar.

#AEstaHora trabajamos por el restablecimiento del orden público en el sector de Puerto Rellena #CaliCo. Nuestro deber es garantizar la seguridad y la movilidad de todos los ciudadanos. #ConstruirConvivencia pic.twitter.com/JQ9d46ZsO2 — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 26, 2021

El operativo contó también con el acompañamiento de funcionarios de la secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.



"Después de 57 días de diálogo entre las secretarías de Paz y Bienestar, la Iglesia, la ONU, los mediadores, este estaba agotado. La Unión de Resistencias que se encontraba en Puerto Rellena ya había dicho que se levantaba desde hace dos días, pero persistía presencia en el sector de algunos agentes perturbadores", indicó el secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler Parra.

Señaló además que "teníamos información, por parte de agencias de Inteligencia de nuestra Policía y Ejército, de que no iban a permitir el ingreso. Se toma la decisión (de intervenir), se comunica a la máxima autoridad, recibimos la información por parte de nuestra Policía en un consejo de seguridad y se activan Personería, Defensoría y Procuraduría, así como nuestra Fiscalía, para un acompañamiento desde el PMU, desde las 4:00 a.m."



El funcionario también informó que la fuerza pública fue recibida con disparos, "pero la maniobra y la capacidad de inteligencia que se tenía sobre el punto hizo que se pudiera ingresar por varios lugares, copar el sector y en el momento no se ha presentado ningún herido ni pérdida de vidas".



Tras el retiro de este bloqueo, en la ciudad solo quedarían dos grandes puntos por ser levantados (Puerto Madera y Calipso), los cuales se espera que sean desbloqueados por parte de los manifestantes este domingo.



"Ya podemos dedicarnos a combatir los temas de homicidio y hurto, que es lo que nos corresponde. El punto va a quedar controlado, con un dispositivo fuerte, y estamos trabajando para que no se vaya a presentar nuevamente un bloqueo. Están activadas todas las capacidades de inteligencia y anticipación la Fuerza Militar y la Policía Nacional para que esto no siga ocurriendo", aseguró Soler Parra.

Sobre el proceso de diálogo que se llevaba con los manifestantes, el secretario aseguró que la mesa de diálogo, liderada por las secretarías de Paz y Convivencia y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, seguirá activa.



"Todo lo que se ha construido con los líderes es un tema que el Alcalde, por su voluntad y convicción, les va a respetar a estos jóvenes, y allá se tienen que tramitar estos temas, y allá lo que se ha consolidado se les va a cumplir", puntualizó.



En el transcurso de la mañana continuará remoción de barricadas y material orgánico con el que se impedía la circulación de nuestra ciudadanía, desde el inicio del #ParoNacional.



La Fuerza Pública hará presencia para garantizar que se mantenga el desbloqueo.@AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/c2cQyam7lD — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 26, 2021

¿Qué pasará con el monumento?

El 'monumento a la resistencia', construido por manifestantes e inaugurado el pasado 14 de junio en el sector, podría ser retirado.



"El monumento tiene un acto administrativo por parte de espacio público. Estamos esperando que sea revocado para entrar directamente a desmontarlo", aseguró el general León Montes en un fragmento de video difundido a través de redes.



Desde la secretaría de Seguridad señalaron, sin embargo, que la estructura no fue intervenida este sábado y la secretaría de Inspección, Vigilancia y Control se encargará de hacer la verificación para determinar su condición actual.