Cali: Más de 500 multas y 108 inmovilizaciones en operativos de control este fin de semana

Un total de 516 multas, 108 vehículos inmovilizados y una prueba de alcoholemia grado 3 es el resultado de los operativos de tránsito realizados este fin de semana en diferentes zonas de rumba y gastronomía en Cali.



Así lo confirmó el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien explicó que con estos procedimientos, que ya son comunes todos los fines de semana en la ciudad, se busca controlar el espacio público, así como verificar el cumplimiento de las normas y el código de tránsito.



De acuerdo con lo detallado por Vallejo, estos operativos se realizaron en Ciudad Jardín, San Antonio, la vía a Cristo Rey y en el sector de San Fernando, sobre todo en la zona del Parque del Perro donde se han reportado inconvenientes respecto al estacionamiento de carros en espacios públicos.



"Esta es una situación que se ha venido normalizando, cada vez es más ordenada la asistencia de las personas en el Parque del Perro; también tuvimos controles en la vía a Cristo Rey, donde se presentaban disturbios por motociclistas y seguimos trabajando en el control de estacionamiento en esta zona", mencionó el Secretario.



Además, recalcó que este tipo de procedimientos se seguirán llevando a cabo no solo de viernes a domingo, sino también en los días de semana para hacerle acompañamiento a la Fuerza Pública en los puestos de verificación de antecedentes judiciales e inmovilización

de vehículos que han sido reportados como robados.



"Se hace control a las motocicletas para que no invadan el carril de las bicicletas y eviten maniobras peligrosas. Se presentan problemáticas por el tema del estacionamiento, continuamos verificando que no haga el uso no autorizado de las ciclorrutas o del carril del MÍO", puntualizó.