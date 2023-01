Más de 200.000 estudiantes iniciaron clases en Cali desde este lunes

Más de 160.000 estudiantes de las 92 Instituciones Educativas oficiales, del calendario A, iniciaron sus clases, a su vez, 59.000 alumnos de los colegios de cobertura dieron apertura a su año lectivo.



Al respecto, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, manifestó que “con alegría podemos decir que le cumplimos a la comunidad educativa. Desde el día uno, nuestros niños, adolescentes y jóvenes cuentan con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que este año beneficiará nuevamente al 100 % de los estudiantes matriculados y las rutas escolares también empezaron a funcionar beneficiando a 20.000 estudiantes”.



El funcionario agregó que “hacemos todos los esfuerzos para retener nuestros alumnos en el sistema educativo y acompañarlos a construir sus proyectos de vida”.



Pese al inicio de las clases, algunos colegios públicos de la ciudad continúan con matrículas abiertas y tienen disponibilidad para recibir a más estudiantes.



Lea también: "El tráfico de Cali no se soluciona ampliando vías": William Vallejo, secretario de Movilidad



Por eso, Luz Ayda Salazar, coordinadora de las sedes educativas Marco Fidel Suárez y Divino Salvador, realizó un llamado a los padres de familia y acudientes para que no dejen los niños por fuera de la escuela.



“Si aún no han matriculado a sus hijos, nietos, sobrinos, por favor acérquense a la Institución Educativa Antonio José Camacho, aún están a tiempo de reservar el cupo escolar y que el niño o la niña empiece mañana mismo a estudiar. Ningún estudiante puede estar por fuera del sistema educativo, todos deben continuar su recorrido académico para transformar sus vidas”.



En caso de que los padres no hayan encontrado disponibilidad de cupos escolares, se pueden acercar los martes a la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la avenida 6 norte # 13 N 39, barrio Granada, para realizar el proceso de matrícula.



Lea además: ¿Sirve o no? Caleños analizan medida de tasa por congestión para evitar el pico y placa