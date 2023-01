¿Sirve o no? Caleños analizan medida de tasa por congestión para evitar el pico y placa

El año pasado la Administración caleña recaudó más de $8500 millones por concepto de la tasa por congestión, impuesto que pagan las personas que quieren estar exentas de la medida de pico y placa.



Eso implica que, en promedio, 4700 vehículos circularon cada mes del año pasado por las calles de la ciudad sin esta restricción.



Por ello, muchos se preguntan si vale la pena seguir con una medida que permite que más carros salgan a circulación, cuando la ciudad vive muchos problemas de movilidad y de contaminación.



Carlos Martínez, conductor de taxi, dice que no está de acuerdo con la implementación del impuesto de la tasa por congestión para evadir la medida del pico y placa, pues precisamente esta tiene como objetivo mejorar la movilidad. “Creo que se debe eliminar esa posibilidad de pagar la tasa, o subir las tarifas para que sea más difícil pagarlo, esos carros congestionan más el tráfico”.



Darío Hidalgo, experto en movilidad, comentó que al contar con esta medida, la restricción del pico y placa no tiene el resultado deseado, por lo que es uno de los que cree que la tasa no debería existir.



“Esto es una oportunidad para que la ciudadanía pague por circular, es decir, a la final, se va a tener la misma cantidad de vehículos en las calles y la congestión no se va a reducir”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, uno de los objetivos de la tasa por congestión es recaudar fondos para mejorar el sistema MÍO.

Sin embargo, Henry Martín, también experto en movilidad dice que en realidad la cantidad de personas que pagan la tasa por congestión es mínima en comparación con el número de vehículos que circulan diariamente, por esto, está de acuerdo con que se siga implementando la medida.



“La tasa por congestión no es un problema, sino el parque automotor que cada día crece en la ciudad, pues no solo circulan los que están inscritos en Cali sino también los registrados en otros municipios”.



Martin agregó que alrededor 620 mil vehículos circulan diariamente en Cali sin contar con los que vienen de otras ciudades.



Igualmente, el concejal Fernando Tamayo piensa que se debe seguir con la tasa de congestión, ya que, el impacto en el tema de movilidad y de medio ambiente es mínimo, pues son muy pocas las personas que optan por pagarla para movilizarse sin restricciones.



“Esta opción es una oportunidad para la gente que vive o trabaja fuera de la ciudad, dado que les sale mucho más económico pagar para circular, que desplazarse en otras alternativas de transporte”.



Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez, expresó que, en lo que no está de acuerdo con la medida, es que sea parte del financiamiento del MÍO, pues no cree que recaude lo suficiente.



“Lo que ingresa al Municipio, producto de esta tasa de congestión, es muy poco, más es la expectativa que se crea con esta medida. Por esta razón no considero que sea una de las fuentes de financiamiento para el sistema de transporte masivo MÍO”.



Además, agregó que “la mayoría de personas que circulan en la ciudad no ven la necesidad de pagar la tasa por congestión, pues ya aprendieron a organizar sus días cuando tienen la restricción del pico y placa, por ejemplo, haciendo uso del servicio público”, dijo el concejal.

Costos

Circular sin restricciones de pico y placa cuesta. El valor subió 39 % este año.



Se puede cancelar por todo el año ($2.023.000), por el semestre ($1.287.000) y por el mes ($245.272).



En el proyecto de acuerdo 180, que se debate el Concejo, se plantea que este pago de la tasa se pueda realizar por días.



La Alcaldía informó que el plazo para cancelar la tasa por congestión de febrero será 5 de ese mes.