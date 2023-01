"El tráfico de Cali no se soluciona ampliando vías": William Vallejo, secretario de Movilidad

Pese a las críticas que todos los días hay por los problemas de movilidad de la ciudad de Cali, el líder de esta dependencia, William Vallejo, afirmó que está tranquilo por el trabajo desarrollado, “porque dentro de las capacidades y dentro de lo que me compete, y con todas las dificultades que tiene lo público, he hecho mi trabajo”.



El funcionario considera que los problemas de movilidad de la ciudad no se resuelven ni con más vías ni frenando el parque automotor. Asegura que se necesita un sistema de transporte público eficiente, más uso de la bicicleta, compartir el carro, entre otras estrategias.



Asimismo, expuso que para hacer más control es necesario el uso de tecnologías como los dispositivos de fotodetección móviles.



La movilidad es una de las mayores preocupaciones de los caleños, ¿Cuál es la estrategia que tiene la Administración este año para mejorar este aspecto?

El plan, no solamente de la Secretaría sino de la Alcaldía, es el fortalecimiento del sistema de transporte público, el cual venimos trabajando desde el año pasado, de una manera bastante robusta.



En este momento surte unos trámites un proyecto de acuerdo en el Concejo que nos permitirá apalancar unos recursos, a través de la pignoración de la sobretasa de la gasolina, para generar unas inversiones que permitan fortalecer los distintos componentes del sistema de transporte público en la ciudad.

¿Cómo cuáles inversiones?

Por ejemplo, tener una plataforma tecnológica que permita la integración tarifaria, que facilite un control más eficiente de la flota, de los distintos modos de transporte y que se brinde, ante todo, a la ciudadanía un servicio de calidad que es realmente la falencia principal en estos momentos, y es que hay una carencia del sistema del transporte en muchas partes de la ciudad, principalmente en las zonas periféricas.



Queremos suplir esto con el fortalecimiento de los distintos actores, teniendo en cuenta que hay partes de la ciudad donde ciertos tipos de vehículos no pueden llegar, entonces vamos a tener la posibilidad de articularnos con los que vienen trabajando y prestando este servicio.



Pero mientras eso pasa, porque hay que esperar para que el Concejo apruebe el proyecto, la gente sigue reclamando por los semáforos dañados, por la falta de control de la piratería y muchas cosas más que afectan la movilidad...

Este año nuestro plan de trabajo, por supuesto, tiene un énfasis bastante robusto en el tema de control, en distintos aspectos. Desde el primero de enero hemos robustecido y, a la fecha, ya tenemos más de 90 vehículos que han sido inmovilizados por prestar servicios no autorizados en la ciudad de Cali.



Estamos haciendo control a conductas que van en contra de la sana convivencia como lo que se ha hecho en la comuna 18, en el Alto Nápoles. Tenemos una directriz clara del Alcalde y es que debemos enfatizar las acciones de control.



Este es un tema de insistencia y de presencia, pero también necesitamos el despliegue de la tecnología y de herramientas. Esto le molesta a la gente, pero la fotodetección es una herramienta muy necesaria.



¿En qué están pensando?

Hemos conversado en varias oportunidades con el Ministerio de Transporte y con la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, necesitamos que se nos den más herramientas, desde el ámbito tecnológico, que se nos permita la utilización de dispositivos en vehículos en movimiento, los cuales serían muy útiles para hacer control en los carriles del sistema de transporte público, en las ciclorrutas y para los vehículos mal estacionados.

¿En qué quedó la propuesta de poner fotomultas en los carriles del MÍO?



Pues eso se conversó con el Ministerio de Transporte, eso implicaría unas modificaciones a unas restricciones en la utilización de este tipo de dispositivos, y el único que puede realizar esas modificaciones es el Gobierno Nacional y hasta que eso se logre, pues básicamente no podremos implementar esas ayudas tecnológicas.



Hay personas a las que no les gustan las fotomultas, y otros dicen que es una buena alternativa para hacer control, ¿cuál es su posición?

Mi posición es que si usted es un conductor que cumple las normas, que cumple con todos los requisitos que establece la ley, que su vehículo está en perfectas condiciones tecnicomecánicas, y conduce bajo los límites de velocidad establecidos, pues no tiene que preocuparse si existe un sistema de fotodetección o no. A los pocos que les preocupa la ubicación de este tipo de dispositivos, que son prácticamente infalibles, pues son a quienes incumplen con las normas.



Algo que afecta la movilidad es el mal parqueo de los conductores, ¿por qué no hay controles?

El tema es que yo tengo un talento humano que es limitado y que tiene múltiples tareas. Hacemos control de estacionamiento a diario, tenemos más de 30 puntos, y mientras la presencia de la autoridad está en el terreno las cosas funcionan y nadie se estaciona mal, pero en el momento inmediato en que la autoridad se retira para ir a otro punto a atender otro tipo acciones, o seguir haciendo controles, pues regresan los vehículos mal estacionados.



Mientras no tengamos un soporte tecnológico y acciones que nos permitan tener una presencia mucho más rápida y constante en el territorio, pues vamos a seguir en estas, haciendo controles todo el tiempo.



Ahora se nos volvió costumbre que yo no pago un estacionamiento y pongo mi vehículo en cualquier parte, y entonces no se me puede decir nada. Aquí también hay un tema de corresponsabilidad.



Muchos reclaman que no hay autoridad en Cali ¿usted cree que es cierto eso?

Si no hubiera autoridad simplemente no habrían sanciones y, en este momento, tenemos más de 10.000 sanciones en lo que va corrido del año, entonces si no hubiese control, eso no existiría. Eso se hace con los agentes de tránsito y con la fotodetección.

“Mientras los agentes de tránsito están en las zonas se cumplen y se acatan las directrices, pero en el momento en que se retiran, vuelve otra vez el desorden, esto se vuelve un desgaste. No hay manera de atender todo al mismo tiempo”.

El año pasado tuvimos 102.000 notificaciones por agentes de tránsito, 210.000 notificaciones por cámara de fotodetección y 9300 vehículos inmovilizados, si no hubiese control entonces ¿quién hace esto?

Tenemos una ciudad que en estos momentos tiene una alta demanda de operatividad en inspección, vigilancia y control en distintos temas, no solamente en movilidad, pero tenemos una fuerza pública tanto de policías como de agentes de tránsito que tienen una capacidad limitada.



Dentro de nuestras condiciones y dentro de nuestros objetivos hacemos lo mejor posible. Creo que la manera más eficiente de hacer esto es utilizar tecnología y por eso insistimos en esto.



Muchos dicen que las ciudades como Cali deberían frenar el parque automotor ¿qué piensa?

Yo soy claro en algo y es que la solución de los problemas de movilidad de Cali ni de cualquier lugar del mundo, no se va a resolver ampliando vías, ni haciendo deprimidos, ni haciendo puentes vehiculares. Tampoco creo que la solución sea congelar la flota de vehículos porque eso es una línea de nuestra economía bastante robusta que tiene una cadena de valor que genera unos empleos que son necesarios.



Yo creo que como lo mencione al principio, la solución está en tener sistemas de transporte público eficientes, fortalecidos, que presten un servicio para que cada día más personas lo utilicen porque la calidad de servicio es lo que la ciudadanía demanda, y que haya una transferencia de viajes y de vehículos particulares hacía el transporte público.



Cali ya debe de estar superando los 765.000 carros y motos y eso es una carga de espacio enorme, entonces tenemos un tercio de la población que ocupa el 90% de la infraestructura y que cada día hace que sea mucho menos eficiente la movilidad.



Pero algo hay que hacer, porque ya sabemos los problemas del MÍO...

Por supuesto que tenemos que gestionar acciones, por ejemplo, el pico y placa es una de ellas y puede que esta medida ya esté llegando a su vida útil y que tengamos que replantear algunas cosas.



Siento que tenemos que insistir en el tema de las zonas de parqueo, tiene que haber una mejor gestión del estacionamiento, e insistir en otros puntos como los vehículos compartidos, el uso de la bicicleta y para eso tienen que haber una garantías de infraestructura y seguridad.



El transporte informal ha crecido y hay un mito que dice que muchos de esos carros son de los guardas, ¿ha tenido denuncias de este tipo?

En los tres años que llevo como Secretario no he tenido la primera denuncia radicada en mi despacho en la que se presenten pruebas de que algún agente de tránsito es dueño de flotas de vehículos particulares, y yo, todas las denuncias que he recibido de distintos temas e índoles, las he escalado con las entidades competentes.



El que tenga algún tipo de denuncia de esa índole y tenga pruebas, con mucho gusto la radico en mi despacho y yo procederé con los entes de control, con la fuerza pública y con quien corresponda tomar las acciones pertinentes, pero de lo contrario no es más que un bochinche.



Secretario, ¿piensa quedarse este año o cómo se siente?



Me siento cansado, pero continuamos firmes con el señor Alcalde en el cumplimiento de las funciones que me ha delegado como autoridad de tránsito.

Si usted se autoevalúa ¿Cómo ve el trabajo realizado estos tres años?

Yo soy muy autocrítico y creo que nos ha tocado lidiar con situaciones que no estaban dentro de lo que uno hubiese querido tener. Dentro de las posibilidades que hemos tenido, sorteamos las situaciones de la mejor manera.



No conozco o no sé quién haya tenido que reparar 155 cruces semafóricos en un año, básicamente recuperamos un semáforo cada día de por medio, y a algunos les parecerá que fue demasiado tiempo.



Todos los días me puedo ir a mi casa tranquilo y puedo descansar con mi consciencia tranquila porque dentro de lo que me compete, y con todas las dificultades que tiene lo público, he hecho mi trabajo de la mejor manera, que algunas cosas no se hayan podido materializar, por distintas razones, que ya se salen de mi manejo, sí, es cierto, pero siempre estamos dispuestos a mejorar y todo se ha hecho con transparencia a pesar de las múltiples acusaciones de toda índole de corrupción.



Una de las propuestas que no quedará como se esperaba es la semaforización inteligente, ¿por qué?

Porque desafortunadamente eso ya es un tema presupuestal, el proyecto se estructuró, se contrató la consultoría para 200 intervenciones y se dejan todos esos soportes e insumos para los secretarios venideros.



Infortunadamente no se contó con el presupuesto para poder implementar las 200 intervenciones, implementamos lo que se puede con el presupuesto que nos asignaron, es decir 50 intercepciones.