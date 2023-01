Al MÍO se le acaban las rutas para salvarse: el sistema no tiene recursos y su deuda aumenta

El salvavidas que fue lanzado al MÍO en diciembre pasado, con el pago de $24.000 millones por parte de la Administración a los operadores, está a punto de agotarse.



Las empresas concesionarias anunciaron que la deuda acumulada de Metrocali ya se encuentra por el orden de los $70.000 millones, cuando hace más de un mes llegó a bajar aproximadamente hasta los $50.000 millones.

​

“Metrocali tiene desde junio un endeudamiento con nosotros que ha ido aumentando con los meses; todo lo que nos pagaron prácticamente vuelve a subir porque se le suma la operación del mes de diciembre y ahora con enero es un mes más”, explicó Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.



Actualmente se están sacando a las calles alrededor de 650 buses, pero las empresas operadoras de transporte aseguraron que, de no haber más pagos, en febrero volverán los mismos problemas para poner en funcionamiento el sistema, que está “al borde del colapso”.



Ese eventual desenlace, en el que el MÍO no pueda operar más y que muchos caleños han pedido en las últimas semanas, a través de redes sociales, sería “un grave error”, según algunos expertos en movilidad.

Las empresas operadoras del MÍO aseguraron que Metrocali no les ha manifestado un plan de pagos de lo adeudado.

Paola Cruz, consultora sobre Tránsito y Transporte de la Universidad Javeriana, advirtió que un posible fin del MÍO no debe ser ni siquiera una discusión a tratar, sino que el sistema debe ser salvado.



“El sistema de transporte de Cali de hace 20 años no tiene nada mejor que el de ahora, que es mucho más limpio, que utiliza buses eléctricos, que continúa con obras de ampliación y que se está reinventando cada día. Detrás del MÍO hay todo un montaje logístico y técnico mucho más sofisticado que no teníamos antes y eso es algo que la ciudadanía no ve”, destacó Cruz.

“El MÍO no tiene dolientes”

Las empresas operadoras hicieron un llamado de urgencia a las autoridades del Distrito, debido a los problemas que cada día sufre el sistema.



“Ver que no hay control permanente por parte de las autoridades frente a los actos de vandalismo y los atracos registrados en los últimos días incrementa la sensación de que el sistema masivo no tiene dolientes, y que tanto a los usuarios como a la operación los han dejado solos”, manifestaron los voceros de los operadores.



Mayor preocupación generó en los concesionarios la crítica realidad de evasión en el pago del pasaje por parte de los usuarios, que de acuerdo a Metrocali genera pérdidas anuales superiores a los $20.000 millones.



Incluso, hubo polémica al respecto en los últimos días cuando Óscar Ortiz, el presidente de Metrocali, publicó en sus redes sociales que si alguien necesitaba realmente viajar gratis, lo hiciera.

El MÍO cuenta con más de 900 buses, pero la falta de pago de Metrocali ha hecho que solo pueda operar alrededor del 70 %.

Algunos líderes de la ciudad, como el concejal Roberto Ortiz, le cuestionaron tal indicación. “Las declaraciones de los funcionarios deben ser responsables y siempre estar destinadas a proteger los bienes públicos. Una parte de la crisis es por los colados”, dijo el concejal.



Aun así, cada día se conocen nuevos videos de caleños que ingresan a las estaciones del sistema sin pagar, y sin ruborizarse también.

Plan de salvamento aún no está listo

La Alcaldía y Metrocali han manifestado que el plan para salvar al MÍO está depositado en el proyecto de acuerdo 180, que busca nuevas fuentes de financiación.



Sin embargo, el Concejo aún no empieza el debate y tiene hasta el 28 de febrero para dar un veredicto sobre si aprueba o no la iniciativa, tiempo que el sistema no tiene.



”No podemos estar esperando hasta que se apruebe el proyecto; si nos ponemos a esperar, cuando este salga ya no habrá nada que salvar. Necesitamos que Metrocali se ponga al día”, expresó Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.