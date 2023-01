Falta de socialización y estudios: el manto de dudas que hay sobre la Reforma a la Salud del Gobierno

No para la polémica por lo que será la próxima reforma a la salud. Desde Cali, algunos representantes de clínicas y hospitales expresaron sus preocupaciones al respecto.



Ante los aspectos que se conocen por el momento, la gerente de la Red de Salud de Ladera de Cali, María Piedad Echeverri, cuestionó que no ha existido una correcta socialización del proyecto de ley y que, por ello, hay mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir.



“Están diciendo que a las EPS les quitarán el aseguramiento, pero que ellas pueden convertirse en prestadoras, eso quiere decir que la red pública desaparecería. Esas son versiones que están circulando desde el Ministerio y es algo que sería peor porque perderíamos el control de lo que es la prestación real”, opinó Echeverri.



De hecho, según lo manifestado por el Ministerio de Salud, uno de los aspectos que busca cambiar la reforma de salud es que se elimine la intermediación de los recursos que actualmente se hace con las EPS, y que en cambio estos dineros sean girados directamente a las clínicas y hospitales.



La gerente de la ESE de Ladera reconoció que las EPS tienen dificultades, pero que la solución definitiva no sería la que está planteando el Gobierno Nacional.



“Se ha hecho esa propuesta pero no hemos tenido argumentos financieros reales que lo soporten. Si bien las EPS tienen endeudamientos, sería mucho más importante saber qué ha pasado con los recursos que la ADRES le debe al sistema, como también los dineros que aún adeudan por la vacunación covid”, dijo la funcionaria.



Por otra parte, el director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), Norman Maldonado, mostró su descontento con la reforma, comentando que varias cosas de las que se plantean ni siquiera han tenido pilotos y que serían un salto al vacío que se tendría que probar con 50 millones de colombianos.



“Por ejemplo, el costo lo que plantean es carísimo. Poner brigadas a ir a los hogares a hacer diagnósticos de las personas es muy costoso y en términos de lograr la prestación efectiva de servicios de salud tiene un alcance muy limitado”, dijo Maldonado.



Además, el experto recalcó que se han saltado los pasos que son esenciales para que un proyecto de ley de esa magnitud sea sólido, y que eso ha hecho que las personas tengan temor.



“Desde el punto de vista técnico veo la propuesta débil. Primero, desconoce las bondades del sistema actual, segundo, los elementos que involucra no son costo-eficientes y tercero, no ha habido una discusión técnica con personas reconocidas, abierta al público. Esto lo ha elaborado el Ministerio internamente con un cierre total a toda la comunidad”, agregó.



A su turno, el gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV), Irne Torres, recalcó que alrededor de la reforma hay más dudas que certezas, y considera que cualquier cambio debe traer mayores beneficios a los prestadores de servicios de la salud.



“¿Si van a liquidar las EPS que pasará con las deudas que estas tienen con los prestadores tanto públicos como privados? En el caso del HUV no están debiendo $ 350.000 millones. En el modelo anterior se han liquidado las EPS y se pierde la plata. Eso debe quedar en la reforma, si las van a liquidar pues que lo hagan, pero que a los hospitales se les paguen”, indicó Torres, quien explicó que hoy en día solo reciben el dinero del 50% de los servicios que prestan.



Asimismo, el gerente del HUV precisó que es necesario que se diga exactamente cómo se medirán los resultados en salud, porque no solamente es dinero, sino el impacto que se vaya a tener en la población.

No obstante, también hay quienes defienden la propuesta de reformar la función de las EPS, tal como indicó el abogado Elmer Montaña.



“La salud en Colombia es un derecho de todos y no un negocio de las EPS. Mantenerlas es una inmoralidad y una estupidez. Pagar a un intermediario para que administre a su antojo la plata de la salud es un crimen de lesa humanidad”, dijo el abogado.



Ante la oleada de críticas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo a los medios de comunicación que sí se conoce lo suficiente de la reforma de la salud, porque, de no ser así, entonces no habría tantos opositores.



“Nosotros tenemos que construir sobre lo construido, en ningún momento la reforma pretende empezar de cero un sistema de salud. No se va a acabar el aseguramiento social en salud, eso fue un logro importante de la ley 100”, explicó Corcho.



La ministra declaró que a lo que se le apuesta es a que la prestación de servicios públicos sea igual o mejor a la privada para corregir la inequidad que existe actualmente.



“El documento ya fue entregado al Gobierno la primera semana de enero y en estos momentos está en valoraciones económicas, los cuales son unos requisitos para poder presentarlo al Congreso. Debemos estar tranquilos porque queremos mejorar y será un estudio juicioso. Estamos abiertos a hacer cambios y mejoras”, recalcó.



¿División en el partido de Gobierno?

El presidente del Senado de la República, Roy Barrera, manifestó que no está de acuerdo con la idea de “acabar el sistema de salud actual para construir otro”.



Ante esto, el senador Gustavo Bolívar le contestó: “No genere pánico. Nadie ha hablado de acabar el sistema. Las IPS y la red pública hospitalaria seguirá funcionando, lo que cambia es que el Estado ya no le pagará por intermediarios”.



A lo que Barreras contestó: “Gustavo, lamento corregirlo públicamente. Aquí le mando la diapositiva #9 que el Ministerio ha hecho pública y en la que dice que hay que ACABAR con el sistema”.