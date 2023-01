Luego de tres años, el Covid-19 ha dejado 15.000 muertes en el Valle del Cauca

El Covid-19 ya cumplió tres años desde que fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, entidad que en las últimas horas pidió no subestimar el virus.



En Cali y la región la intensidad de esta enfermedad ha disminuido. Según las cifras de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, del 18 de enero al 24 de enero de 2023, se reportaron 22 casos positivos del Covid-19, una cifra menor a los 34 contagiados de la última semana de diciembre de 2022.



Asimismo, desde esta dependencia se reveló que, desde que llegó la pandemia hasta el 24 de enero de 2023, se han tenido 569.168 casos positivos de coronavirus. Y, de todos los municipios, Cali ha sido el que más contagiados ha aportado a esta estadística (401.958).



“Por lo menos para Colombia ni para el Valle del Cauca en este instante el covid es una emergencia, eso se hace determina cuando las capacidades del sector salud están al límite, y nosotros ahora tenemos amplia capacidad de respuesta”, recalcó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Lea además: Al MÍO se le acaban las rutas para salvarse: el sistema no tiene recursos y su deuda aumenta



Ahora, al hablar de muertes por este virus, en el departamento se han registrado 15.355 fallecimientos, de los cuales 8780 corresponden a la ciudad de Cali.



“Solamente en el mes de diciembre de 2022 hubo 25 fallecimientos en Cali, pero, en lo corrido de enero de 2023, se han contabilizado 6 muertes por covid, todos son adultos mayores de 55 años que tenían comorbilidades, no tenían dosis de refuerzo o esta ya había sido aplicada hace más de seis meses”, dijo Carlos Reina, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de la ciudad.



Además, el funcionario indicó que actualmente en la capital del Valle se tiene un índice de positividad del 5,2%, lo que significa que de cada 100 pruebas covid que se realizan solo salen 5 positivas.



“Ahora en Cali se están teniendo entre 200 y 250 casos de covid semanales, lo cual para nosotros es bastante satisfactorio en comparación a esos momentos críticos que se vivieron en el cuarto pico, en el que llegamos a reportar hasta 4000 contagiados diarios”, comentó Reina.



Asimismo, la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna, manifestó que actualmente en la ciudad solamente el 2 % de las camas UCI están ocupadas por personas positivas de Covid-19, es decir cerca de 27 pacientes.



Lea también: "El tráfico de Cali no se soluciona ampliando vías": William Vallejo, secretario de Movilidad



“A pesar de que el impacto ha disminuido, lo justificable sería que no existieran muertes ni personas en cuidados intensivos por el virus, teniendo en cuenta que tenemos a la mano la vacuna. Las personas se pueden inmunizar en cualquiera de las IPS vacunadoras en la ciudad, ya que el biológico para este virus ya hace parte del esquema de vacunación PAI”, recalcó la secretaria.



No obstante, aunque en algunas ciudades de Colombia, y en el mundo, se ha disminuido el impacto del coronavirus, la OMS decidió que se debe seguir con la declaratoria de emergencia de salud pública internacional por el covid.



“Desde principios de diciembre las muertes semanales notificadas han aumentado. En las últimas ocho semanas, más de 170.000 personas han muerto a causa del Covid-19”, reveló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.



Al respecto, la epidemióloga y docente, Lyda Osorio, manifestó que está de acuerdo con esta decisión de la OMS, teniendo en cuenta que las coberturas de vacunación a nivel mundial no se han logrado y que las medidas de autocuidado de las personas han disminuido.



“Por ahora el riesgo general ha disminuido, pero no es posible anticipar con seguridad qué pasará en el tiempo más adelante. Se espera que el Covid-19 se comporte como otros virus respiratorios con aumento del riesgo por épocas, pero no estamos seguros en qué momento va aumentar y cuánto”, opinó Osorio.



Asimismo, el también epidemiólogo Christian Pallares comentó que está parcialmente de acuerdo con la decisión de la OMS porque, si bien siguen existiendo casos, la experiencia en el mundo ya es mucha y el virus podría ser manejado.



“El covid ya es prácticamente endémico, lo que significa que no se va a ir. Debemos aprender a convivir con él como lo hemos hecho con la varicela o con la influenza. En lo que sí deberíamos de enfocarnos es más hacia la protección y concientización de las personas para cuidarse y cuidar a los demás”, dijo el especialista.