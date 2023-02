Los detalles técnicos de los Centros de Atención Primaria de la Reforma a la Salud

Los Centros de Atención Primaria (CAP) son la piedra angular de la reforma a la salud que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con estos, la intención es que se salven muchas más vidas al trabajar en la atención preventiva y no reactiva.



En este modelo, los CAP, que podrían ser manejados mediante un modelo mixto de entidades públicas y privadas, se ubicarían de cierto modo que cada uno tenga, en su rango de acción, el deber de atender a un promedio de 25.000 personas, según el lugar de vivienda o trabajo de cada ciudadano.



Para esto, el Gobierno Nacional piensa utilizar muchos de los centros médicos de baja complejidad que ya se encuentran en muchos barrios del país, y se construirían los que hagan falta, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales y apartadas de Colombia.



Carolina Corcho, ministra de Salud, aseguró que la idea es que se refuerce la atención primaria en salud y que cada ciudadano tenga acceso a menos de una hora de distancia. “En tres décadas el país pasó de tener unas 150 de estas aseguradoras (EPS) a 28 en la actualidad, de las cuales muy pocas alcanzan a cumplir los mínimos planteados por la ley para su funcionamiento”, agregó.



Los CAP estaría dotados de equipos médicos interdisciplinarios, que también tendrían la función de visitar, de manera permanente, a las familias que le correspondan al centro para atenderlas en un estado primario de la enfermedad.



Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, explicó que los CAP no son una idea exclusiva de Colombia y que países como Chile, Brasil y Costa Rica los han implementado con gran impacto para sus poblaciones.



“En los últimos 30 años hemos enfocado el sistema y los recursos al cuidado terciario de las enfermedades. Esta propuesta busca equilibrar el sistema. Los CAP serían una puerta diferente de entrada al sistema en el que usualmente son las urgencias, de ahí que estas áreas mantienen colapsadas”, dijo.