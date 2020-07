Los choques de opiniones científicas sobre uso de ivermectina para tratar el coronavirus

Natalia Moreno Quintero

Con apenas dos días transcurridos desde que la Alcaldía de Cali anunció que aplicarán la ivermectina para tratar el Covid-19, la polémica alrededor de la propuesta no se ha hecho esperar.



Mientras hay voces que aseguran que hay suficientes estudios internacionales que comprueban su efectividad, al lado opuesto se hayan posiciones que desaconsejan por completo su uso.



Una de las que más se han opuesto con contundencia es la Organización Mundial de la Salud, OMS, a partir de un comunicado publicado el 22 de junio. En él, la entidad asegura que tras reunir una base de datos sobre los estudios del medicamento in vitro (dentro de ensayos de laboratorio) e in vivo (clínicos, con personas) entre enero y mayo de este año, concluyó que las investigaciones “presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños”.



Por lo tanto, la OMS afirma que si bien los resultados in vitro pueden llegar a ser positivos, estos no pueden ser vistos más que como “indicadores cualitativos de una posible eficacia”. Asimismo, conmina a los gobiernos del mundo a establecer un análisis regulatorio antes de probar la ivermectina contra el covid.



“Pese a estas consideraciones, la ivermectina se está usando de manera incorrecta en el tratamiento del Covid-19, sin ninguna evidencia científica”, asevera la entidad.

No obstante, posturas como la de Lina Triana, directora de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, sostienen que “pese a que hasta el momento no hay un tratamiento que pruebe su eficacia contra el virus, la ivermectina ha dado resultados alentadores en países como Perú, Bolivia, El Salvador y República Dominicana al demostrar que cerca del 7,3 % de las muertes en UCI disminuyeron”.



De hecho, la Alcaldía busca que el antiparasitario se aplique en pacientes con síntomas respiratorios leves para evitar que estos sean hospitalizados o entubados en UCI, con lo que estos espacios reducirían el riesgo de colapsar. Cabe anotar que las personas solo pueden acceder al medicamento por prescripción médica.



Triana agrega: “Esto es muy diferente a medicamentos como la cloroquina y hidroxicloroquina, de los que ya han comprobado que en vez de evitar la enfermedad, la agrava. Es decir, los efectos adversos no son tan graves”. Para que quede claro, algunos efectos secundarios de la ivermectina son dolor abdominal, vómito, vértigo, urticaria, astenia, fatiga, anorexia, diarrea y constipación.



La Directora de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas asegura que aunque todavía no hay ningún tratamiento completamente probado, “no se puede desechar esta alternativa”.



Por su parte, el epidemiólogo y exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, comenta que “a su juicio, ya está suficientemente demostrado que la ivermectina es útil para tratar casos tempranos de covid, aparte de que ya lleva 45 años de existencia, no es algo nuevo. Para empezar, en la zona amazónica del Perú fue de gran ayuda ante la escasez de camas”.



De acuerdo con Guerrero, “hay dos tipos de personas que defienden el uso de este medicamento. Por un lado, están quienes creen que con la dosis de ivermectina por sí sola es suficiente; entre esos me incluyo. Y por el otro, algunos expertos sugieren combinarlo con un coctel de otros fármacos. De todos modos, pienso que ambas experiencias son valiosas y pueden dar resultados muy interesantes”.



Por su parte, un médico especialista de Cali, que prefirió reservar su nombre, comentó: “Es un producto controvertido. Sé que lo usan en muchos países de Latinoamérica pero no hay pruebas de su utilidad. Es efectivo in vitro, en dosis que superan las que puede recibir un paciente, no creo que sea de utilidad”.



Aun así, instituciones como el Invima todavía guardan dudas al respecto. De todos modos, pese a que este señale que “los datos clínicos sobre su eficacia aún son limitados y no existe evidencia científica que demuestre su utilidad y seguridad para disminuir la carga viral o las complicaciones”, afirma que antes de su aplicación debe evaluarse su viabilidad a través de ensayos clínicos.



Es por eso que el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica S.A.S en Cali es el único aprobado para llevar a cabo este proceso, que consiste en tomar como muestra a 400 pacientes mayores de 18 años con síntomas: a 200 de ellos se les aplicaría la ivermectina y a los otros, una sustancia inerte, para así comparar reacciones.

Este viernes, tras el anuncio de la Alcaldía de Cali de implementar la ivermectina, la venta del medicamento en gotas se disparó en un 600 %, según la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas.

Visita del Presidente

Un total de 100 ventiladores serán entregados por el presidente Iván Duque a la red hospitalaria del Valle en su visita de este sábado.



”Son equipos que nos hacían muchísima falta, porque empezamos a ascender el pico e incrementar casos de covid-19, de una forma muy rápida y necesitamos ampliar urgentemente nuestras UCI”, aseguró Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.