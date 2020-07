Jhon Edward Montenegro Jimenez

En Cali no habrá ley seca ni toque de queda durante este fin de semana

En Cali no habrá ley seca ni toque de queda durante este fin de semana, confirmó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas.



La capital del Valle del Cauca tendrá un receso de estas medidas, que estuvieron vigentes los últimos tres fines de semana, por orden de la Alcaldía.



"No pueden ser una regla general. Si acostumbramos a la ciudadanía a esto, se nos vuelve un problema porque a toda hora vamos a tener que estar produciendo normas y aplicando medidas restrictivas para que la gente haga caso", apuntó.



Sin embargo, Rojas destacó que, pese a que la Administración no decretó toque de queda ni ley seca, las autoridades adelantarán operativos y controles en toda la ciudad.



El fin de semana pasado fueron desactivadas más de 140 fiestas y se expidieron aproximadamente 600 comparendos.



El funcionario también señaló que el eventual regreso del toque de queda y la ley seca en Cali dependerá, en buena medida, del comportamiento ciudadano que se registre durante este fin de semana.

En ese sentido, acotó que además del balance conductual, las autoridades tendrán en cuenta el avance del covid-19 en los próximos días.



"Como estamos en curva de ascenso, necesitamos estar muy pendientes a la respuesta ciudadana. Necesitamos una conciencia mucho más clara. Tenemos que mantener las normas de aislamiento", aseguró.



Cali registró 506 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, para un total de 10.485 y 357 muertes desde el inicio de la pandemia.