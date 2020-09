Los aprendizajes que hasta ahora dejan los 'agüelulos', pilotos para la reactivación de la rumba en Cali

Natalia Moreno Quintero

Desde este jueves y por espacio de tres días la Alcaldía de Cali adelanta el 'Agüelulo por la Vida', el plan piloto para la reactivación de la rumba caleña en espacios abiertos como el Parque Alameda y el Bulevar del Río.



En su primera jornada, este evento registró una buena acogida por parte de los caleños que, de acuerdo con Alcaldía, reservaron en su totalidad las mesas disponibles en ambos espacios hasta su final, hacia la medianoche.



El secretario de Gobierno, Jesús Darío González, entregó un balance positivo tras el primer día, destacando la alta aceptación que la iniciativa tuvo entre los ciudadanos, el buen comportamiento de los asistentes y los resultados satisfactorios que obtuvieron los establecimientos participantes en ambos espacios.



"La actividad productiva se pudo sostener por parte de los emprendedores, las personas tomaron el agüelulo con un sentido estético, lúdico, como un juego que permite recuperar esa relación con la música y la danza, y lo que esperamos es que este piloto nos pueda dar pistas para todo lo que podría ser en el futuro inmediato una apertura con estos sitios de encuentro a espacio abierto. Estamos en evaluación institucional y con cada uno de esos lugares para tomar las medidas de control de espacios, regulación y mayor orientación ciudadana para que el proceso sea de aprendizaje", afirmó el Secretario.



Sin embargo, tanto el funcionario como los mismos asistentes detectaron aspectos por mejorar, como evitar la concentración de personas -como se apreció cerca a la tarima en el Parque Alameda y en los accesos a ambos espacios-; portar de manera correcta el tapabocas y desinfectar constantemente las manos; así como respetar el espacio delimitado para el disfrute de cada grupo de personas.



"Las personas internamente tuvieron en general un comportamiento positivo. En el manejo de los entornos hay que hacer ajustes en términos de la bioseguridad, había personas sin tapabocas, sin distanciamiento social, y el baile sin el adecuado protocolo de diferenciación son aspectos que vamos a corregir, tanto con educación ciudadana como con control de los entornos", afirmó el Secretario.

Con tapabocas y mostrando sus mejores pasos se vieron los caleños en el Parque Alameda y el Bulevar del Río, espacios dispuestos por la Alcaldía de Cali para reactivar la rumba con todos los protocolos de bioseguridad. El País

Jesús Darío González también señaló que se deben reforzar los mecanismos de seguridad y de bioseguridad en zonas adyacentes a los espacios del 'Agüelulo por la Vida', como el sector del Bulevar del Río donde no se realiza esta actividad y suele ser frecuentado por grupos de jóvenes, familias y deportistas.



En entrevista con El País a través del Facebook Live adelantado este jueves, el funcionario apuntó que el domingo se evaluarán los resultados de estos pilotos para la reactivación de la rumba caleña que, de ser todo un éxito y de acuerdo con el concepto del Gobierno Nacional, podrían desarrollarse también en los parques de El Ingenio, de la 72 W o en la Alameda Sol de Oriente.



"Son pilotajes que nos van diciendo que tenemos una posibilidad si lo hacemos de forma organizada y responsable con la vida de cada uno de los caleños y caleñas. La invitación es a que no haya aglomeraciones, que no se abran espacios que puedan generar desorden y caos, multas, sanciones sociales o sanciones institucionales; y a que tengamos paciencia, septiembre no es el mes de la hora loca y de salir corriendo a abrir cualquier espacio", subrayó.



Reviva el Facebook Live de El País realizado este jueves 3 de septiembre en el Bulevar del Río, a continuación:

Esto debe tener en cuenta si quiere asistir a los 'agüelulos'

Del éxito de los pilotos para la reactivación de la rumba caleña que tienen lugar desde este jueves en Cali depende que estas actividades se repitan los fines de semana siguientes o que se realicen también en otros espacios de la capital vallecaucana.



El Secretario de Gobierno recordó que los interesados en asistir deben comunicarse con alguno de los establecimientos participantes para hacer una reserva, por la que se les asignará un lugar delimitado en el que solo se podrá compartir con las personas -seis como máximo- con las que se acuda. No está permitida la interacción con los demás asistentes y es obligatorio el uso constante del tapabocas.



"El espacio tiene unos entornos de higiene y tamizaje, pero es bueno que las personas lleven su alcohol y su dispositivo de cuidado. También es importante que lleguen puntuales", apuntó y recordó que los asistentes pueden estar en el 'agüelulo' durante tres horas únicamente.