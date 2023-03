¿Lo recuerda? Hoy hace tres años se dio el primer caso de Covid-19 en el Valle: este es el panorama de la enfermedad hoy

Hoy se cumplen tres años desde que el primer caso de Covid-19 llegó al Valle del Cauca, trayendo consigo una serie de incertidumbres y miedos, que aún no se superan del todo. En estos 36 meses, el virus ha dejado en Cali más de 8000 muertos y alrededor de 400.000 contagiados.



La capital del Valle del Cauca ha sido una de las ciudades de Colombia que más sufrió los estragos de esta pandemia proveniente de China, pero a la vez fue uno de los territorios que mejor reaccionó y logró que las consecuencias no fueran peores.



La llegada de este virus a la ciudad generó pánico, al igual que a nivel mundial, teniendo en cuenta que se enfrentaba a un escenario desconocido y que no tenía una ruta fija para su tratamiento.



Lea además: Personería le pone lupa a puentes peatonales luego de denuncia de El País



Además, debido a los altos números de contagios (que en ocasiones superó los 4000 casos diarios), se encerró a las personas en su casas, haciendo que el sentimiento de soledad se apoderara de los caleños que día a día recibían noticias desalentadoras.



No obstante, en la actualidad el panorama cambió, y gracias a las medidas tomadas y a la vacunación, el virus ha menguado y representa un menor riesgo.



Aquí un panorama de lo que ha dejado el Covid-19 a lo largo de tres años en la Sucursal del Cielo.

¿Qué datos ha dejado el covid?

En Cali, en el pico de la pandemia, se llegó a tener alrededor de 5000 casos positivos cada día. En total en el Valle del Cauca se han registrado 569.532 casos positivos de coronavirus, mientras que las muertes por el virus suman 15.375.



“Solo en Cali, desde el inicio de la pandemia en 2020 y hasta ahora, hemos tenido 402.837 contagiados de covid. Del total de esos casos, 8899 fallecieron a causa de este virus”, informó Carlos Reina, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Cali.



Lea también: Quejas y falta de insumos, el crítico panorama del área de telecomunicaciones de Emcali



Según el funcionario, las personas mayores de 60 años son el grupo poblacional que víctimas fatales aportó, representando el 58 % del total de las muertes.



“El día en el que más muertes se tuvo fue el 12 de julio de 2021, con 46 fallecimientos. El 6 de julio del mismo año tuvimos la mayor ocupación de camas UCI (89 % por casos covid), es decir 754 personas”, dijo Reina.

En 2023 se han registrado 424 contagios y se tiene un promedio de una muerte semanal.

Muchos caleños se atemorizaron por la llegada del covid y el único lugar seguro que encontraban para evitar los contagios eran sus hogares. Foto: Archivo de El País.

“Lo anormal fue que sobreviviera”

Miguel Yusty es un reconocido caleño, de 76 años que se contagió de covid el 17 de julio de 2020, y debido a ello, pasó un largo tiempo al borde de la muerte.



“Me entubaron y duré 40 días en ese estado, en ese lapso los pronósticos eran pesimistas porque uno de los pulmones no me funcionaba, me dieron todas las bacterias que te puedas imaginar. Lo más normal era morir, el hecho de que sobreviviera fue lo anormal”, comentó Yusty.



Le puede interesar: Obras de la vía Cali-Candelaria tienen un avance superior al 98 %



Yusty agregó que tuvo que ser sometido a una traqueotomía para poder prolongar su vida, debido a que en ese momento no había muchas luces de cómo tratar la enfermedad.



“Duré dos meses en el hospital, luchando por mi vida. Yo salí con pañal porque nunca me puse de pie mientras estaba allá, pero a los 10 días de haber salido logré volver a caminar”.

¿Qué desafíos quedaron?

Las autoridades en salud advirtieron que por la presión de la pandemia se desatendieron otras patologías que luego aumentaron. Por ejemplo, la tuberculosis pasó de tener 41.8 casos por 100.000 habitantes a 63.5 en 2022. Asimismo, la desnutrición aguda en niños menores de 5 años reportó 338 niños afectados en 2020, pero en 2022 cerró con 521.



El epidemiólogo Rayan El Barkachi comentó que hay que insistir en la vacunación “porque el virus sigue existiendo e inmunizarse hace que se prevenga los síntomas graves del covid. Pasamos de tener una pandemia a una endemia, pero nunca se debe bajar la guardia”.

Vacunación covid

Según la Secretaría de Salud del Valle, en el departamento (sin contar a Cali y a Buenaventura) se han aplicado 3.179.154 dosis de la vacuna contra el covid en total.



Sin embargo, han manifestado que la inmunización en los últimos días ha disminuido considerablemente, ya que hay personas que ya no ven como necesaria la aplicación de este biológico.



Mientras tanto, según información de la Secretaría de Salud de Cali, más del 87 % de la población de la ciudad tiene aplicada la primera dosis de la vacuna, mientras que alrededor del 78 % ya poseen su esquema completo.



Asimismo, tan solo en lo corrido del 2023, en Cali se han aplicado 983 primeras dosis de la vacuna anticovid, 1167 segundas dosis, 137 dosis única y 5126 refuerzos.



Los caleños que quieran vacunarse contra el Covid-19 pueden hacerlo asistiendo a sus IPS.

Cronología