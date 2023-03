Quejas y falta de insumos, el crítico panorama del área de telecomunicaciones de Emcali

Falta de insumos para ofrecer los servicios de televisión, mala respuesta ante las quejas de los ciudadanos y aparente despreocupación por la gerencia, son los aspectos que parecen estar condenando al componente de Telecomunicaciones de Emcali (Telco) a su desaparición.



La controversia surge luego de que el concejal Roberto Ortiz revelara un memorando de Emcali en el que se le ordena a los trabajadores no ofrecer más servicios de televisión (ver imagen).



“Se solicita suspender temporalmente la venta de televisión, debido a que a la fecha no podemos garantizar la instalación del servicio, ya que no se cuenta con el suministro de equipos y materiales que permitan cumplir con dichas instalaciones”, se lee en el memorando de Emcali.

Al respecto, el concejal Ortiz opinó que este hecho es muestra de que Telco está prácticamente en las últimas.

“Telco viene desde hace años atrás en caída, entonces si Emcali ve que no se puede recuperar es momento que busquen o un socio estratégico o la liquiden. En cinco años la empresa acumuló más de $ 500.000 millones en pérdidas por las Telecomunicaciones y se dice que en este año ya van alrededor de $ 15.000 en déficit”, recalcó Ortiz.



De hecho, hay algunos usuarios que manifiestan que el servicio es muy malo y que no hay respuesta oportuna ante las quejas.



“Hace cuatro meses no funciona mi línea telefónica en la casa, se supone que al principio me habían dicho que era porque se robaban el cableado, pero no creo que se demoren todo ese tiempo solo para ese arreglo”, expresó la caleña Elena Osorio.



Además, la usuaria agregó que son alrededor de $ 20.000 pesos mensuales que ha tenido que pagar, a pesar de que el servicio no lo esté utilizando, y que no ha obtenido respuesta a sus quejas.



El Concejal Roberto Rodríguez calificó esta situación como preocupante, y opinó que se debe decidir rápido porque sino esto podría llevar a una situación más grave a todo Emcali.



Por ejemplo, en televisión se tienen cada vez menos usuarios, hoy escasamente se llega a 12.000, pero resulta que Emcali paga contenidos para 40.000 usuarios, entonces eso nos está llevando a que se vuelva un círculo vicioso en donde las cosas cada vez son peores”, comentó Rodríguez.



A su turno, el vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Valle del Cauca, Marcél López, resaltó que aunque no se tiene un seguimiento del número de usuarios de Emcali que se quejan por el mal servicio, han visto que la crisis estaría alimentada por disputas internas.



“Hemos estado haciendo un acompañamiento a los trabajadores de Emcali y son ellos quienes han denunciado la mala gestión que tiene la empresa, la cual no les permite cumplir con las metas y compromisos comerciales con los clientes. Hemos tratado de hablar con Emcali pero nunca obtenemos respuesta, parece que solamente se preocupan los trabajadores y no la gerencia”, aseveró López.



De acuerdo con el vocero de la Liga de Usuarios, los trabajadores han denunciado que hay falta de insumos y coordinación para poder cumplir con sus labores, lo que al final repercute en una mala prestación del servicio.



“Pareciera que desde el interior de Emcali existieran personas que quisieran que a este componente le vaya mal. Eso es muy grave porque constituye un fraude al patrimonio público”, recalcó López.



Precisamente el vicepresidente de Sitraemcali, Jhoni Trejos, opinó que esta crisis responde a que “hay una estrategia de debilitamiento de la empresa y del componente direccionado por el Alcalde. Él básicamente lo que ha querido es que se privilegien los negociados por encima de las unidades estratégicas, por eso es que está pidiendo también que la empresa traslade unos recursos en lugar de dejar que se reinviertan en lo que necesitamos”.



El País trató de comunicarse con la gerencia de Telecomunicaciones de Emcali pero no se obtuvo mayor respuesta al respecto. Simplemente se informó que “es una situación temporal mientras llegan los equipos. Es cuestión de responsabilidad no ofertar un servicio que se va a demorar, entonces es mejor esperar”.