La falta de control tiene a Cali convertida en un caótico parqueadero público, ¿qué hacer?

Más de 1500 personas fueron sancionadas en los dos primeros meses del 2023 por estacionarse en lugares prohibidos, lo que es una muestra de la difícil situación de movilidad que vive diariamente la ciudad.



“La gente viene aquí y tira los carros en esta vía desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y el tránsito por acá ni se aparece, por eso es que ellos mantienen haciendo esto. Además, esto es algo que me afecta porque me tapan la entrada y la visibilidad de mi negocio”, dijo Arnober Ramírez, comerciante en la Calle 10 con Carrera 3, en el centro de la ciudad.



Otro comerciante del sector, que prefirió no identificarse, manifestó que esto se da porque en los últimos años el miedo se ha apoderado del Cuerpo de Agentes de Tránsito, debido a las agresiones de las que son víctimas de forma constante.



“Esto del mal parqueo ya ni lo aterra a uno, esta es una ciudad que no tiene ni Dios ni ley, todo mundo hace lo que se le da la gana. Lo que pasa es que cuando los agentes hacen control, pues ahí mismo las personas forman un problema y hasta los agreden, entonces lo que se tiene que hacer es darle mayor seguridad a ellos para que puedan hacer su trabajo”, comentó el comerciante.



Juan Camilo Cock, director de la Fundación Alvaralice (que promueve iniciativas cívicas), opinó que la ciudadanía siempre tenderá a aprovechar las ‘ventajas’ que le brinda el poco control que hay frente a esta situación.



“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) plantea la introducción de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), en el 2019 se hizo un piloto con estas ZER en El Peñón, que le puso orden al parqueo, pero esta Administración lo desmontó y se olvidó de esos planes”, dijo Cock.

En la Calle 10 con Carrera 3, en el centro de Cali, la vía es de dos carriles y por el mal parqueo de carros se reduce a uno solo. Esto ha despertado quejas entre los comerciantes del sector porque no respetan ni siquiera la señalización. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País.

Debido a esto, el director de la Fundación Alvaralice dijo que esto ha generado que existan personas que, prácticamente, administran las calles de la ciudad y hacen estacionar a las personas como ellas quieran.



“En muchos sectores ya hay grupos organizados, que entregan recibos y tienen tarifas fijas. Ellos mismos, para maximizar sus ingresos, ponen a la gente a estacionar sobre cualquier espacio aprovechable, incluyendo separadores, andenes, zonas peatonales, carriles de circulación. Como no hay sanciones, estas prácticas se van consolidando cada vez más”, resaltó Cock.



De hecho, en un recorrido realizado por El País se evidenció que hay algunas calles en el centro de la ciudad en las que ponen conos para ‘apartar’ zonas de la vía que son exclusivas para parquear, como también a las afueras de Cosmocentro hay pendones sobre la vía que la promocionan como un parqueadero público.



Al respecto, la docente y experta en movilidad Paola Cruz, recalcó que esto también se debe a que en Cali se está perdiendo la cultura ciudadana, ya que los caleños piensan en su beneficio y no en las consecuencias que tiene dejar un auto mal estacionado.



“Esto no es reciente, por eso es momento de que se empiece a pensar en tener dispositivos tecnológicos, implementar zonas azules o parquímetros para que esta situación esté más controlada y, de cierta forma, también le dé beneficios a la ciudad”, expuso Cruz.

¿Cómo vamos en materia de sanciones?

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, argumentó que, aunque no tienen una cifra consolidada de cuántos operativos se han hecho en lo corrido del año para controlar el mal parqueo, sí hacen revisión de este aspecto constantemente.



“Cada día los agentes de tránsito hacen control de parqueo en conjunto con la Policía. En los dos primeros meses de este año notificamos a 1550 conductores por esta mala práctica y continuaremos siendo robustos en este aspecto”, recalcó Vallejo.



No obstante, con corte a octubre del año anterior, la Secretaría informó que 5232 conductores habían sido sancionados por estacionar mal, lo que podría evidenciar que en el 2023 las cifras están disparadas, teniendo en cuenta que solo han transcurrido dos meses del año.



“Las personas no tienen la conciencia de parquear en espacios autorizados y nosotros tendremos que seguir haciendo controles a partir de las herramientas que tenemos. Sin embargo, estamos trabajando de la mano del Gobierno Nacional para poder tener herramientas tecnológicas de fotodetección móviles, como se hacía en años anteriores”, precisó el Secretario de Movilidad.



En la calle 24 con carrera 4 el mal parqueo de motos se toma cada día las calles, e incluso el andén. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País.

¿Qué pasa con los agentes?

En ocasiones, algunos agentes de tránsito de Cali han dicho que los 616 funcionarios que hacen parte de esta organización no dan abasto para controlar el mal parqueo generalizado en la ciudad.



Al respecto, la experta en movilidad Paola Cruz comentó que “ninguna ciudad en el mundo soluciona esos problemas solo con agentes, ya que es inviable. Se necesita apoyo tecnológico”.