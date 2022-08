Cali, llena de huecos: crece la inconformidad por el mal estado de las vías

El malestar de los caleños por el deplorable estado de la malla vial de la ciudad, en especial la de los barrios, los ha llevado, incluso, a salir a las calles a protestar. Tal y como sucedió, hace unos días, en la carrera 80 con calle 10 A del barrio Ciudad Capri, al sur de Cali.



En una carta, presentada por los promotores del plantón, se reclamó por el incumplimiento de compromisos adquiridos, hace 7 meses, por el actual Secretario de Infraestructura con la comunidad. En el documento se lee: “Tenemos respuestas de las visitas del ingeniero de Infraestructura para la Comuna 17, evidenciando la necesidad de arreglar las vías, pero no pasa nada”.



Situación similar se vive en otros puntos de la capital del Valle, tal y como lo registran las innumerables quejas que a diario son compartidas a través de las redes sociales.

Estos hechos han llevado a que funcionarios como la concejal Ana Erazo pida al Secretario de Infraestructura escuchar a la comunidad y ejecutar soluciones oportunas. “Hay una necesidad de concertación y de acción. La problemática de la malla vial es enorme y la ansiedad de las personas por resolverla se hace más grande”, dijo la cabildante.



En un recorrido realizado por El País, por las calles de Cali, habitantes como José González, residente en el barrio Santa Isabel, en la Comuna 19, afirmó que por más de cinco años han realizado solicitudes al Gobierno Local para que les ayude con la reparación de una vía principal (Calle 4 con Carrera 39), sin embargo, no se han realizado intervenciones.



El deterioro progresivo de las vías internas del barrio Santa Isabel también afecta la calidad de vida de sus habitantes.

Margarita María Echeverry, residente en el barrio Pampalinda, también se quejó por el mal estado de la Calle 1 c con Carrera 61, la cual lleva 10 años sin pavimentar y en un deterioro permanente, especialmente en las temporadas de lluvias.



“Las inversiones no son proporcionales a lo que se paga cada año en impuestos. Independientemente del estrato, lo mínimo que esperamos en la ciudad es tener unas calles decentes y dignas de transitar, más cuando somos una ciudad con la categoría de Distrito”, cuestionó la ciudadana.



Mientras las quejas por los huecos en los barrios de Cali no paran, la Administración sigue adelante con el proyecto 'Obras de corazón', que priorizó 73 barrios, en los que se invertirán $87.000 millones, que son dineros de crédito.



El problema es que los sectores que no están en este grupo tendrán que seguir esperando, no se sabe cuánto tiempo, para que sus calles sean intervenidas.



La subsecretaria de Infraestructura de Cali, Eliana Martínez, dijo que habría esperar la vigencia del 2023 para que se asignen nuevos recursos.

La recuperación de la malla vial de 73 barrios de la capital del Valle, 37 de ellos de manera completa, fue suscrito el pasado mes de mayo, por un valor de $ 87 mil millones.

¿ Qué se está haciendo?

Por ahora, para mitigar el inconformismo de la ciudadanía caleña por los problemas en la malla vial, “hemos tratado de atender barrios donde el alcantarillado esté en buen estado y nos permita hacer una intervención superficial”, dijo la subsecretaria de Infraestructura.



Según la funcionaria, a la fecha se han recuperado 7 kilómetros en el barrio El Troncal donde se ha concentrado gran parte del trabajo del programa ‘Obras de Corazón’. Asimismo, se iniciaron labores en La Nueva Base y, próximamente, se trabajaría en sectores de la comuna 8, como son Chapinero y La Base.

En época de lluvias, huecos como los de la Calle 1 C con Carrera 61, en el barrio Pampalinda, generan daños cuantiosos a los vehículos.

Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali, dijo que próximamente se dará inicio a otras obras en Alameda, un proyecto que tiene asignados recursos del crédito que hizo la ciudad para inversión en obras. En total son siete barrios los que se intervendrán, 67 tramos viales y 1 kilómetro de extensión longitudinal. Sectores como Bretaña, Alameda, 3 de Julio, Urbanización Colseguros, Champagnat y Eucarístico, serían zonas a recuperar.



Los motociclistas son los más propensos a accidentarse por la profundidad y extensión de los huecos. El barrio Ciudad Capri, en la Comuna 17, presenta múltiples problemas en las vías.

A pesar de estos avances, El País conoció que desde la Personería Distrital se están atendiendo algunas denuncias de la ciudadanía por el deterioro de la malla vial, especialmente en las vías internas de los barrios.



Harold Andrés Cortés, personero de la ciudad, indicó que este año se han recibido 169 solicitudes por el deterioro de la malla vial. Dijo, también, que es una problemática estructural que obedece a la falta de planificación urbana en Cali de manera histórica.



“Desde la Personería hemos conformado un equipo para que realicen un seguimiento estricto al cumplimiento integral del contrato que fue adjudicado para la rehabilitación de la malla vial, y así evitemos que estas terminen prolongándose en el tiempo”, destacó.