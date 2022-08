La gran inversión que se hará para rescatar de la contaminación al río Aguacatal

Las soluciones para descontaminar el río Aguacatal aún están en camino, debido a que antes de empezar las labores de mitigación, se requieren más estudios y procesos.



La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, informó que para dar inicio a la intervención suscribirá, la próxima semana, un convenio con la Universidad del Valle para “iniciar un ejercicio técnico y científico” que permita tratar los ácidos que caen al río Cali desde el río Aguacatal. Este contrato tiene un costo de $ 3000 millones.



De acuerdo con Marco Antonio Suárez, director de la CVC, el convenio se soporta en un piloto que se desarrolló en el 2021 y que permitió, con resultados superiores al 90 %, remover el alto contenido de hierro, aluminio, acidez y manganeso que se encontraba en el agua del río Aguacatal.



Le puede interesar: Video: los sabores del mar que usted debe probar en el Seviche Fest de Cali



El convenio facilitará la construcción de unos tanques que permitirán hacer el tratamiento de 3.5 litros de agua por segundo, que corresponde al caudal que tiene actualmente el río, según estudios de la CVC.



Por otro lado, se continuará realizando visitas a la cuenca del Aguacatal para determinar cuántos socavones de las minas hay y qué profundidad tienen. La idea es rellenarlos con un material especial y entregarlos a la comunidad completamente tapados a finales de este año.



Después, “seguiremos con la recuperación geomorfológica y paisajística, que incluye la siembra de árboles en la zona y el aislamiento del sitio para evitar que cualquier persona pueda explotar las minas de carbón. Asimismo, desarrollaremos nuestros programas de educación ambiental y capacitación a la comunidad en variados temas”, aclaró Suárez.



Los trabajos para descontaminar las aguas del río Aguacatal se extenderían de forma continua hasta el próximo año, por lo que se pidió paciencia.



Comunidad pide celeridad

Si bien el director de la CVC aseguró que lo presentado anteriormente hace parte de la solución a la contaminación del río Aguacatal, aclaró que es primordial la creación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Montebello, para lo cual esperan que, antes de finalizar diciembre, el Municipio les confirme cuál será el lote en el que se podrá construir.



Al respecto, Marco Aurelio Vera, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, aseguró que el tiempo de ejecución de la Ptar de Montebello dependerá de varios factores, entre los más importantes está la aprobación y consenso con la comunidad de la cabecera de este corregimiento, así como de las veredas Las Palmas y Campoalegre.



“Una vez se gestione el aval social, se procederá a adquirir el lote de terreno donde se construirá la obra y se gestionará la Declaratoria de Utilidad Pública en un Acuerdo por parte del Concejo Distrital”, precisó el directivo.



Lea además: Enemigos sin rostro: El 48 % de las empresas en Latinoamérica han sufrido ataques cibernéticos



Este proyecto beneficiaría a una población aproximada de 45.000 habitantes de la zona rural de la ciudad.



No obstante, Steven Zuluaga, líder social y ambiental de la zona, recordó que la comunidad aún no tiene certeza del plan que se va a ejecutar, por eso esperan una reunión programada con la Alcaldía el próximo 1 de septiembre.



Entre tanto, el concejal Richard Rivera aseguró que “no se puede seguir con anuncios, la solución tiene que ser inmediata”. Además, recordó que no es solo el río Aguacatal el que demanda cuidado sino los demás que atraviesan la ciudad.



Por su parte, un habitante de Montebello que pidió reserva de su nombre aseguró que de nada servirá las medidas que apliquen en el sector si no se hace un control real a los asentamientos subnormales que se han establecido en la zona y que generan contaminantes al río Aguacatal.



Las autoridades ambientales aclararon que en este río ni en la Quebrada El Chocho, ni mucho menos en el río Cali se ha encontrado presencia de mercurio.



Igualmente, desde la CVC se indicó que no hay un daño grande a los peces y, en general, a la fauna de la zona.