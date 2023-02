Las expectativas frente a las marchas de este 14 y 15 de febrero en Cali

¿Habrá o no bloqueos? ¿Se volverá a vivir el pánico del estallido social de 2021? esos son algunos de los cuestionamientos que por estos días se están haciendo los caleños, esto teniendo en cuenta que este 14 y 15 de febrero se llevarán a cabo marchas a favor y en contra de las reformas sociales que está impulsando el Gobierno de Gustavo Petro.



Teniendo en cuenta que la marcha de este martes 14 de febrero fue convocada por el presidente Petro y que la del miércoles 15 es liderada por la oposición, los organizadores de ambas movilizaciones han sido enfáticos en que serán manifestaciones pacíficas con las que se pretende expresar una posición política y no hacer una difusión de discursos de odio contra los planteamientos del Gobierno.



De hecho, aunque en redes sociales sí se han evidenciado posiciones contrarias al verdadero objetivo de cada manifestación y se han difundido mensajes de odio en contra de estas, líderes de la marcha de este martes aseguraron que se han centrado en convocar a movilizaciones culturales en las que se evidencie el apoyo de la ciudadanía no solo a las reformas sociales, sino también al Gobierno y al Presidente.



Una de esas líderes, la concejala Ana Erazo, dijo que los organizadores de la marcha a favor de los proyectos del Gobierno han recalcado que lo que pretenden es manifestarse legítimamente junto con la ciudadanía, por lo cual, esperan que personas ajenas a esta convocatoria no se infiltren para provocar algún tipo de bloqueo, puesto que, según indicó, "no estamos dispuestos a eso y si hubiese ese tipo de situación no sería impulsado por nosotros".



"Por nuestro lado, no vamos a generar ningún tipo de acción vandálica, ni que bloquee la ciudad, no, no es el momento para eso. Necesitamos sólo lo contrario, generar espacios que sean de debate, espacios que sean de discusión, sobre todo un respaldo popular a las reformas, pero no estaríamos en función de bloqueos, ni de ningún tipo de vandalismo", mencionó Erazo.



En el caso de los representantes de la oposición, el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, quien confirmó su asistencia a la marcha, recalcó que esa será una movilización ciudadana en la que "todos deben estar unidos para que el cambio que quiera hacer este Gobierno sea hacia adelante, no hacia atrás y la única manera es participando y expresándonos todos juntos".



Con relación a lo planteado por Garcés y Erazo, el concejal Juan Martín Bravo dijo que, aunque considera que las marchas son apresuradas porque no se conocen a profundidad los proyectos de las reformas, sí cree que ambos bandos están tomando muy pasional la idea de estar a favor en contra de planteamientos que no se han concretado.



"Creo que debe dársele un poquito más de tiempo para que se tomen las determinaciones y en ese momento ya poder tomar acciones contundentes como movilizaciones, es que ni siquiera se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y la gente ya está manifestándose", dijo.



El Cabildante, además, se refirió al tema de los bloqueos e hizo un llamado a las autoridades para que, teniendo en cuenta el contexto del estallido social y las afectaciones que tuvo Cali, se priorice el garantizar la seguridad de los caleños, así como de la infraestructura de la ciudad.



"Lo primero es que se haga un acompañamiento a todas las marchas para que se eviten los desórdenes públicos; lo segundo es se haga mayor presencia en los sitios donde ya han ocurrido daños, por ejemplo la infraestructura del MÍO. Le pido a las autoridades que se aumente el pie de Fuerza Pública, particularmente, en lugares que han sido críticos en otras manifestaciones", puntualizó.



Por su parte, el concejal de Cali, Terry Hurtado, quien confirmó su participación en la movilización del 14 de febrero, aseveró que se estará "marchando porque están en disputa dos modelos de país, de gobierno que entre otras cosas, apenas está arrancando a desarrollarse y sin embargo, la oposición, ha venido atacando, deslegitimando como si no se hubiera hecho o si estuviera haciendo mal".



Respecto a cómo se garantizará la seguridad en la ciudad en ambos días, el secretario de dicha dependencia, Jimmy Dranguet, indicó que tanto el Gobierno como los organizadores de las marchas les han expresado que "esto no será un paro indefinido", sino que se tratará de una movilización que pretende manifestarse sobre un caso puntual.



Por eso, ante la posibilidad de bloqueos, el coronel José Gualdrón indicó que respetarán las manifestaciones públicas y demás, pero siempre "en apego a la ley y el cumplimiento de la Constitución", sin embargo, al momento de tornarse "violentas o que conlleven a un delito" actuaremos con el objetivo de establecer el orden público.



A su vez, el secretario Jimmy Dranguet señaló que ya se tienen instrucciones normativas, por lo menos, "el Udmo, que es el antiguo Esmad, ya tiene instrucciones para proceder si verificamos la comisión de un delito, es decir el derecho a la manifestación termina cuando encontremos un delito grave que pueda afectar a la comunidad".



En dicho caso, "entraremos con toda nuestra fuerza para generar tranquilidad y estabilidad en la ciudad", no obstante el Secretario de Seguridad reiteró que "no estamos hablando de un fenómeno como el de los paros de años anteriores. Esto es una manifestación pacífica y esperamos que así se mantenga durante todo el día 14 y 15 de febrero", puntualizó Dranguet.