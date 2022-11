Las cifras de la vergüenza: en el Valle este año ya van 21 feminicidios y 7.000 agresiones contra la mujer

Las cifras sobre violencia contra la mujer en Cali y el Valle del Cauca siguen generando preocupación, pues pese a las estrategias encaminadas a prevenirla, los casos no dejan de aumentar.



De acuerdo con un reciente informe del programa Cali Cómo Vamos, en el periodo entre enero y septiembre del año 2022, se registraron 2363 casos de violencia en mujeres residentes en la ciudad. Eso es 550 casos más que igual periodo del año pasado.



De este reporte se destaca que 1299 casos se dieron por violencia intrafamiliar, 341 más que un año atrás.



Respecto a la violencia interpersonal, en el 2021 se presentaron 410 casos, mientras que este año se han registrado 563, lo que significa un aumento de 153 episodios.



Lea además: Puente de Chipichape y prolongación de la Circunvalar, las megaobras de Cali que siguen sin presupuesto



En cuanto a la violencia sexual, también se vio un crecimiento en las cifras. En el 2021 se reportaron 445 y en el 2022, 501, de los cuales 372 ocurrieron en niñas menores de edad.



María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social de Cali, explicó que se trata de un tema cultural que es difícil de cambiar y por ello las cifras no disminuyen de la manera en que se quisiera, a pesar de que desde el Estado, entidades privadas y las ONG se trabaja mucho en la prevención, “pero todavía seguimos siendo una sociedad machista, una sociedad patriarcal”.



Sobre el tema, la subsecretaria de Equidad de Género de Cali, Ofir Muñoz, dice que aunque las cifras son alarmantes y hay que hacerles un seguimiento minucioso, también significa que cada día hay más mujeres que se atreven a denunciar la violencia que padecen.



“Ahora, en una época en la que las mujeres tienen acceso a la información y pueden reconocer que lo que les está pasando es violencia, acuden a buscar ayuda, y cuando esto sucede, se elevan las cifras. Yo no pienso que cuando se elevan las cifras es porque están ocurriendo más casos, sino que las diferentes instituciones han tenido la oportunidad de atender más personas afectadas”, reiteró.



Lea también: Operadores del MÍO protestaron en el centro de Cali; estas son las razones



De otra parte, más de 2.400 mujeres han acudido a las 11 Comisarías de Familia y a las tres (3) Casas de Justicia del Distrito de Santiago de Cali este año, para denunciar presuntos casos de violencias en el contexto de la familia. La subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia (e), Patricias Inés Corina Rojas hace un llamado a toda la comunidad para que se acerque a los 56 despachos externos que hacen parte de la alcaldía de Santiago de Cali para denunciar cualquier tipo de violencia.

Panorama en el Valle

Según las cifras del Observatorio de Género del departamento (OGEN), con corte al 3 de noviembre, se tienen tipificados 21 casos de feminicidio en 2022, lo que muestra un incremento del 40% comparado con el año anterior, cuando se presentaron 15 casos.



Aunque se evidencia una disminución de las denuncias de violencia contra la mujer entre los años 2021 - 2022, aún los casos siguen siendo muy altos. Durante enero y octubre de este año 5625 mujeres registraron haber sufrido violencia intrafamiliar, que en comparación con el año anterior (6312), significa que ha habido una reducción de un 11 %.



Ruta de ayuda

Hoy, cuando se conmemora a nivel mundial el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se busca reflexionar en torno a la necesidad de prevenir estos delitos que golpean duramente a la ciudad. Tanto la Alcaldía de Cali como la Gobernación han creado espacios para que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia puedan recibir la ayuda pertinente.



Casa Matria es uno de estos espacios de la Secretaría de Bienestar Social. En este lugar se brinda atención integral a mujeres mayores de edad. Allí se realiza un plan de acompañamiento y de orientación de las víctimas y se cuenta con el servicio de hogar de acogida para mujeres en peligro de feminicidio.



Le puede interesar: "No sé en qué momento hice todo eso": DJ de Cali que golpeó a azafata que no le permitió viajar



Para acceder al programa de Casa Matria las mujeres pueden solicitar una cita a través de la línea telefónica 6688250 - 3105162760.



Asimismo, están los Consultorios Rosa en los que también se apoya y acompaña a las víctimas, a través de la asistencia médica, psicológica y jurídica. La ciudad y el departamento cuentan con varios Consultorios Rosa operados por las Empresas Sociales del Estado-ESE-, por ejemplo, en los hospitales Joaquín Paz Borrero, Carlos Holmes Trujillo, Primitivo Iglesias y Carlos Carmona Montoya.



En Colombia entre enero y septiembre de 2022 el sistema de salud ha identificado 92.668 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar. Cada cuatro minutos una niña o mujer es víctima de algún tipo de violencia en nuestro país.

Marcha

Algunos colectivos de mujeres realizarán hoy una marcha que saldrá a las dos de la tarde de la Secretaría de Educación de Cali, en apoyo a la lucha contra el acoso y el abuso sexual en instituciones educativas. Tomará rumbo al CAM, donde habrá estaciones pedagógicas sobre las violencias contra las mujeres que tienen alguna discapacidad, partirá hacia la Plazoleta de San Francisco, donde se hará un performance sobre las barreras de las mujeres en el acceso a la justicia.

Foro ¡Paremos Ya!

En las horas de la mañana de hoy se realizará la cuarta versión del foro ¡Paremos Ya! en el que se abordarán temas como la equidad de género en el ámbito laboral, acoso sexual y otras violencias de género en las aulas. y estará divido en tres paneles.



Primer panel: ¿Cómo las empresas pueden aportar a la equidad y la no violencia?



Segundo panel: ¿Qué hacer para disminuir la violencia en las aulas?



Tercer panel: ¿Qué situación viven en Cali las mujeres afro, migrantes o en situación de discapacidad?



El foro se llevará a cabo en la Plazoleta Jairo Varela a partir de las 10:00 a.m. La entrada es abierta al público.