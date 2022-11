Puente de Chipichape y prolongación de la Circunvalar, las megaobras de Cali que siguen sin presupuesto

Dos de las 21 megaobras propuestas por el alcalde Jorge Iván Ospina, en su primer mandato, aún están en el papel y su culminación está comprometida.



Se trata del puente de Chipichape y la ampliación de la Avenida Circunvalar, que de acuerdo con el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, son de gran importancia para la ciudad, pero no se cuenta con los recursos para ejecutarlas.



“La prolongación de la Avenida Circunvalar tiene un objetivo principal que es llegar a la carrera 122, pero solo para llegar hasta la carrera 95 se necesita un presupuesto de $ 60.000 millones que aún no tenemos”, dijo Martínez.



Se debe recordar que este proyecto ya culminó sus dos primeras fases, las cuales comprenden hasta la carrera 83.



“Este proyecto tuvo un siniestro de caducidad por la Administración anterior y nosotros nos dimos a la tarea de terminarla, desde la 76 hasta la 83, e iniciamos en el presente año la contratación de la ampliación de la carrera 80”, comentó el Secretario.



Frente a estos avances, el líder comunal del barrio Meléndez, José Luis Vásquez, comentó que “esta es una obra que ha permitido reducir nuestros tiempos de recorrido en por lo menos la mitad del tiempo, por ejemplo la Circunvalar la usamos mucho para ir al Km 18 y el viaje se redujo en 45 minutos. Es una vía que da alivio a la comunidad y va a ser muy buena cuando se termine, porque mejorará la conectividad entre el sur y el norte”.



De hecho, el experto en movilidad, Carlos García, expuso que “la continuidad de la Avenida Circunvalar es de carácter estratégico para el desarrollo de la ciudad, debido a que desconcentrará los viajes que se realizan actualmente por la calle 5 y la Autopista Suroriental y, además, mejora las condiciones de conectividad para comunas como la 20 y 22”.



No obstante, el secretario Martínez aseguró ante el Concejo que solo se han recaudado este año $ 3200 millones por concepto de megaobras.



“Yo con eso no puedo hacer tampoco el puente de Chipichape, tendría que recurrir a un préstamo u otra forma de financiación. Este puente ya está diseñado y en fase tres y costaría $ 22.000 millones, es decir que para los dos proyectos suman $ 82.000 millones que la ciudad no posee”, agregó.



​

El concejal Roberto Rodríguez cuestionó la demora de la Alcaldía para desarrollar estos proyectos y pidió a Martínez claridad sobre si se podrá o no hacer el puente de Chipichape.





“No puedo aceptar que me diga que no hay plata para el puente de Chipichape, ¿la Secretaría de Infraestructura le ha trasladado más de $ 74.000 millones a Metrocali para obras pero no hay $ 22.000 para este proyecto?”



Al respecto, el también concejal Juan Martin Bravo lamentó que esta megaobra ni siquiera haya comenzado, teniendo en cuenta que fue una promesa de Ospina.



“El problema es que no hay recursos y no se sabe de dónde saldrían, entonces creo que el puente de Chipichape no será realidad. Por otra parte, en cuanto a la Avenida Circunvalar, hay un avance bueno, pero solo quedará hasta donde está ahora, porque para terminarla tocaría comprar muchos predios”.



Para la edil de la comuna 2, Darshan Ocampo, la Alcaldía no ha pensando en grandes proyectos de infraestructura para la comuna 2, pero opinó que no es prioritario el desarrollo del puente de Chipichape.



“El Alcalde prefirió hacer obras con menor relevancia y contratación dudosa. Sin embargo, yo creería que es mejor apostarle en el norte a la ampliación de la Avenida Sexta o de la Vía al Mar”, comentó Ocampo.