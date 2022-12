La preocupante cifra de caleños que siguen sin pagar sus multas de tránsito

El 56,7 % de los comparendos colocados este año, con corte al 15 de noviembre, aún no han sido pagados por los conductores caleños, es decir, más de 154 mil multas.



Las autoridades de tránsito han realizado 271.598 notificaciones por incumplimiento de las normas, de las cuales solo han sido pagadas 102.112, equivalente al 37,6 % del total.

​

Adicionalmente, hay conductores que hicieron acuerdo de pago

(1,65 %); otros se encuentran en el proceso de saldar la deuda (0,24 %) y hay otro grupo que fue exonerado de la infracción (3,8 %). El resto aún no cancela su compromiso.



Andrés Quimbayo, jefe de la Oficina de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, sostuvo que “la invitación para todas las personas que tengan deudas morosas con la Secretaría es que aprovechen los beneficios tributarios como el papayazo, que tenemos vigente actualmente, y se coloquen al día”.



Lea también: Cali dice no a la pólvora: a partir de hoy entra en vigencia decreto que prohíbe su uso



La mayoría de las infracciones de tránsito se deben a la falta de requisitos fundamentales para movilizarse, como la revisión técnico-mecánica (54.794) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, (45.851).



Después de estos, se ubican los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en las vías, como lo son el transitar por sitios no permitidos, con 29.329 multas, o no detenerse en un semáforo en rojo, con 14.350 (ver gráfico).

En lo corrido de este año, hasta el mes de octubre, se habían recaudado poco más de $ 39.500 millones en cartera morosa y $ 6504 millones por medio de acuerdos de pago. La Administración sostuvo que, más que importante, es necesario que la ciudadanía se ponga al día en sus obligaciones.

¿Por qué tantos caleños no pagan sus multas?

El dinero del recaudo del Municipio por concepto de infracciones de tránsito se distribuye entre el contrato de operación del Centro de Diagnóstico Automotor y la Secretaría de Movilidad, lo que incluye a los agentes de tránsito, por lo que el no pago de los comparendos influye en el servicio que prestan estas autoridades.



Juan Martín Bravo, concejal de Cali, explicó que muchos ciudadanos se acostumbraron a los descuentos que se aplican a las multas para poder cancelarlas, por lo que estarían esperando que estos ‘papayazos’ se repitan.



“La gente llega a esperar uno o dos años a que le saquen un papayazo como el que se dio en 2020, o que haya un beneficio cualquiera . También sucede que las personas no tienen confianza en las instituciones que hacen los recaudos, en este caso, la Secretaría de Movilidad. Hay una cultura del no pago ya generalizada”, sostuvo Bravo.



El concejal Roberto Rodríguez coincidió con el argumento de que los ciudadanos esperan beneficios tributarios, pero dijo que esta no es la única razón para la morosidad.

Las cámaras de fotodetección han impuesto el 67,6 % del total de las multas en la ciudad, es decir, más de 183.000 frente a las 88.000 manuales.

“Desde el paro nacional se generaron muchas irresponsabilidades y las personas se acostumbraron a hacer lo que les da la gana. Tampoco le hacen caso a la autoridad y cuando eso ocurre, pues para qué pago mis multas, eso es lo que está diciendo la gente”.



El concejal Rodríguez comentó que la Alcaldía debe buscar una salida a la evasión del pago. “Si se aplicara bien, por ejemplo, el tema de los comparendos de Policía, sería un requisito estar a paz y salvo con el pago de infracciones para poder entrar a trabajar a cualquier empresa, no podrían las personas entrar a la universidad ni sacar documentos como el pasaporte, con ello se les obligaría a pagar las multas”.



Le puede interesar: Por millonaria deuda, el MÍO podría dejar de operar en diciembre



Expertos en movilidad urbana como Carlos David García culparon de la situación, entre otros factores, a los problemas de cultura ciudadana que enfrenta Cali.



“El pago o no de los comparendos también depende, en una gran mayoría, de la capacidad de pago que tienen las personas para este tipo de obligaciones; no está entre sus prioridades en la inversión del recurso personal. A esto se suma la ausencia de autoridad y los problemas de movilidad, hechos que incrementan las malas prácticas en las vías”, puntualizó García.