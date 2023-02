La movilidad de los caleños no sufrió con la masiva movilización de este miércoles

Sin mayores sobresaltos para la movilidad de los caleños se realizó la movilización contra las reformas del Gobierno Nacional.



A las 10 de la mañana, cuando los manifestantes empezaron a dejar el Parque de las Banderas para ocupar la calle 5, las autoridades de tránsito realizaron el cierre vial en sentido sur-norte a la altura de la carrera 36.



Los conductores que se movilizaban en ese sentido tuvieron que ir hasta la calle 9 para continuar sus recorridos. A pesar de esto, muchos manifestaron no verse afectados.



Andrés Salazar aseguró desde su carro que la espera estaba siendo larga, pero que valía la pena. Como se movilizaba hacia el norte, tenía que ir hasta la avenida de Los Cerros para salir más tarde a la avenida Colombia, pero sostuvo que "no hay ningún problema".



Por su parte, Héctor Moreno fue sorprendido en el cruce de la calle 5 con carrera 23. Llevaba más de 15 minutos, pero indicó que iba a esperar un tiempo adicional para después "ir hacia el CAM y abordar la marcha para hacer acompañamiento. En lo que me he desplazado, es muy poco lo que se ha afectado a la movilidad, recién en este punto".



Los que sí tuvieron inconvenientes fueron algunos transportadores de empresas comercializadoras y los usuarios del MÍO, estos últimos debido a que en las estaciones de la calle 5 hubo desabastecimiento de buses, por lo que tuvieron que esperar más de una hora para poder continuar con sus recorridos.



Karen Ceballos fue una de estas usuarias. “Llevo aquí en Manzana del Saber esperando hace mucho rato. Dejé ir un bus porque venía muy lleno, pero cuando estaba esperando el otro llegó la marcha, ahora creo que me va a tocar esperar una hora más”, dijo.



La movilización reunió a cerca de 10 mil personas, de acuerdo con la Alcaldía, y según los reportes de Seguridad y Justicia, el buen comportamiento de los ciudadanos fue para destacar.