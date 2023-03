La 'Feria del incumplimiento': 350 artistas siguen sin recibir pagos de Corfecali, ¿qué pasa?

Alrededor de 350 artistas y agrupaciones que participaron en la Feria de Cali del año pasado siguen a la espera de que se les pague por sus servicios, un monto cercano a los $ 3920 millones, según Corfecali.



Los artistas denunciaron, con tristeza, que este es un comportamiento que Corfecali viene presentando año a año y que ya parece más una costumbre.



“Nosotros estamos en lista de espera. Corfecali primero nos dijo que nos pagaba el 6 de enero, luego que el 15, después que en la primera semana de febrero y ahora nos dicen que en marzo. Nosotros estamos confiando en Dios para que esta última fecha sea cierta”, expresó Carlos Romero, presidente de la Asociación de Cantantes de Salsa de Cali, Asocasalsa.



Esto es algo que le está sucediendo a la mayoría de los músicos de la ciudad, agregó Romero. Aun así, sostuvo que “el problema es que ellos (Corfecali) dijeron que ahora sí nos iban a empezar a pagar a partir del 1 de marzo, y eso significa que puede ser cualquier día del mes. Ahí sí ni modo de reclamar, lo primero que van a decir es que marzo apenas está empezando”.



En efecto, desde Corfecali aseguraron que esperan ponerse al día con todos los pagos finalizando este mes, o a más tardar, iniciando abril.



Carlos Cuervo, director administrativo y financiero de esta entidad, pidió que se tenga comprensión, pues manifestó que se han realizado los pagos en la medida en que a Corfecali le han ingresado los recursos por parte de la Alcaldía y de los patrocinadores.



“Esta semana ingresó el segundo desembolso de la Alcaldía y estamos realizando los pagos a todas las agrupaciones que tienen la documentación completa. Con eso esperamos cubrir el 90 % de los pagos pendientes, el 10 % restante estimamos pagarlo en las fechas mencionadas, cuando ingresen los últimos dineros pendientes”, contó Cuervo.



El costo total de la Feria del 2022 fue de $ 14.854 millones, de los cuales la Administración, a través de la Secretaría de Cultura, aporta $13.504 millones y Corfecali aporta los $ 1350 millones restantes.



La Alcaldía entrega este recurso a través de tres desembolsos: el primero, del 50 % de su aporte, se realizó en diciembre, días antes de realizarse el evento; el segundo pago, del 40 %, fue el que se entregó en la última semana de febrero. Falta ese último 10 %.



“Esta versión de la Feria contó con la participación de 900 agrupaciones artísticas, aproximadamente. Dentro de estas se incluyen escuelas de baile, comparsas, coreógrafos y grupos musicales, entre otros. La contratación asciende a la suma de $ 8000 millones, de los cuales Corfecali, en este momento, ya ha cancelado el 51 %”, complementó el director administrativo y financiero de la entidad.

La Feria del 2022 ha sido la más costosa a la fecha: en el 2021 se invirtieron

$ 11.866 millones; en la del 2020,

$ 11.955 millones, y en años anteriores el valor fue aun menor.

Pero persisten las críticas por parte de muchos artistas. Andrea De Francisco, directora de la agrupación Latin Latas, cuestionó que Corfecali no sea claro en dar una explicación de los pagos y que tengan que enterarse del panorama por boca de otros.



“Los mismos artistas nos dijeron que Corfecali tiene mala fama de pagar mucho tiempo después, se rieron cuando yo esperaba que nos pagaran en ese tiempo y dijeron ‘no, a ustedes les van a estar pagando más o menos en marzo, y eso que con los de Cali, a veces, se demoran muchos meses más’”, relató.



De Francisco señaló que ellos pueden entender que los plazos de pago se corran, “pero lo más complicado es que no nos responden, no nos contestan los correos, hemos mandado más o menos unos diez. También hemos hecho llamadas y la persona que contesta dice como ‘no, no hay plata, no ha entrado el dinero’, entonces uno les pregunta: ¿para cuándo entra?, pero dicen que no se sabe y que todavía no hay fecha”.



Una de las consecuencias de esta situación, concluyó la directora de Latin Latas, es que a los artistas de otras ciudades y países ya no les quedan ganas de seguir viajando a Cali para participar de la Feria.

En este diciembre, hasta el último momento, Corfecali aún le debía a algunos proveedores de la Feria de Cali del 2021 por sus servicios prestados.

¿Por qué Cultura no hace un solo pago?

La Secretaría de Cultura puso para la Feria casi el 91% de los recursos, por lo que allí se concentra, en gran medida, el dinero de los artistas.



El organismo explicó que este recurso no puede ser desembolsado en una sola cuota, ni siquiera con la intención de agilizar estos pagos.



”En el contrato de la Feria se pacta una modalidad de pago de tres cuotas: la primera que se hace sobre lo que está proyectado, un segundo pago soportado en lo que se hizo y se deja uno último posterior a las verificaciones finales”, manifestó Diana Ledesma, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural.