La denuncia que realizó la Personería de Cali por falsos funcionarios 

La Personería de Cali informó que se está usurpando la identidad del organismo, hecho que ya fue denunciado ante las autoridades.



Esto sucedió ayer, cuando se conocieron en las redes sociales varios videos en los que supuestos funcionarios de la Personería de Cali, junto a varias personas más, sacaban varias motos de los anteriores patios oficiales de la Alcaldía, los cuales estaban ubicados en la carrera 66 con calle 13.



“La Personería de Cali no hizo acompañamiento de estas actividades, es decir que las personas que aparecen en esos videos no son funcionarios de la entidad y los chalecos y carné son falsos. Inmediatamente supimos de esta situación se mandó a los funcionarios reales al territorio junto con las autoridades y los hechos están en investigación”, informó la entidad.



Frente al operativo ilegal recientemente se pronunció la líder social, Darshan Ocampo, y pidió la actuación de las autoridades para esclarecer el caso.



​

“Uno de los personajes que estaba haciéndose pasar por funcionario de la Personería ya está detenido por usurpación de funciones y tiene sentencia judicial por falsedad en documento público. Aquí también debe actuar la Fiscalía”, dijo Ocampo.



Se debe recordar que el antiguo lote de los patios (a donde se llevaban los vehículos inmovilizados) estuvo recientemente en medio de una polémica, debido a que el actual administrador del lote - la empresa Yolagir S.A.S- le reclamó a la Alcaldía el pago del arriendo por tener carros y motos en esa propiedad y no dejaban que estos fueran retirados hasta que se saldara la supuesta cuenta.