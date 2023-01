"La ciudad debe descansar de mí y yo de ella": la nueva polémica del alcalde Ospina

Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali y uno de los mandatarios locales con mayor desaprobación de Colombia, volvió a ser protagonista en redes sociales, esta vez por una declaración en una emisora radial local.



El mandatario caleño habló sobre lo que será su vida luego de dejar la Alcaldía de Cali y, además, de lo que le depara a la ciudad cuando él ya no esté.



Lea también: Más de 500 policías custodiarán estaciones y terminales del MÍO en Cali



“La ciudad debe descansar de mí y yo debo descansar de la ciudad una vez termine mi mandato", le indicó Ospina al noticiero radial Maxinoticias.



Una declaración que ha generado mucha polémica en redes sociales, pues algunos usuarios han sido enfáticos en que él no debería volver a aspirar a nuevos cargos públicos en el futuro.



Cabe destacar que según una encuesta, en el mes de diciembre la desaprobación del alcalde Ospina subió un 77%.



Le puede interesar: Hijo de exministro de Justicia fue víctima de atentado en Cali; ofrecen millonaria recompensa



Durante la entrevista con el noticiero radial, el mandatario caleño también habló sobre los candidatos a la Alcaldía de Cali, e insinuó que las probabilidades de los aspirantes no será por su experiencia política.



"Hay una primera línea de candidatos a la Alcaldía de Cali con más posibilidades por su reconocimiento, experiencia y partido electoral:

Roberto Ortiz, Tulio Gómez y Wilson Ruiz", precisó Ospina.