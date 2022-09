"Iré solito, con seis 'babies'": la declaración de Ospina que causó risa e indignación en redes

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez al hablar, en medio de una transmisión en vivo, sobre sus gustos por el reggaetón y los conciertos de este género programados en la ciudad a los que asistirá con sus "babies".



Mientras hablaba con los demás participantes de la transmisión, Ospina preguntó quiénes irían al concierto de Wisin y Yandel, el cual se realizó este viernes en el Pascual Guerrero. Además, cuestionó a una de las personas que le dijo no saber quiénes eran esos artistas y aseguró que él, por su parte, de ese género sí sabe mucho.



"¿Tú vas al concierto esta noche? ​Yo sí voy a ir, estaré en un lugar donde me va a caer el sudor de unos manes que se despiden, ¿sabes quiénes son? (...) ¿no sabes quiénes son? estas paila. ¿Te sabes una canción de ellos? (...) Yo, en términos de reggaetón, le sé al piso", comentó el Alcalde.



Sin embargo la charla no quedó ahí y el Mandatario local respondió a una de las personas que le dijo que, aunque no iba al concierto del viernes, sí asistirá a la presentación de Ryan Castro y Blessd, quienes estarán este sábado en el Arena Cañaveralejo.



Lea además: Los hallazgos administrativos en informe de la Contraloría sobre la Feria de Cali 2021



"¿Vas al de mañana? ¿Quién es el de mañana?", pregunta el Alcalde y, luego de que no solo le explican quiénes son los artistas, sino que le dicen que él no los debe conocer porque son para gente joven, Ospina responde "Uy que boleta, ¿en serio?".



Finalmente, el Alcalde se refirió a otros eventos musicales de reggaetón que se realizarán en los próximos meses en la ciudad, uno de ellos el de Daddy Yankee, quien se presentará el 7 de octubre, al que no solo reveló que va a ir, sino que también presumió que estará escuchando desde un palco.



"Yo tengo para octubre un pequeño palco al frente y voy a ver a un man puertorriqueño, uff, que está ya veterano en el reggaetón. ¿sabes quién es? ¿no, no saben? Ese es Yankee. ¿Alguien quisiera ir conmigo? ¿No? ah bueno, después no digan que no les propuse. Nadie levantó la mano, iré solito con seis 'babies'", manifestó el Alcalde mientras las otras personas se reían.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a dar de qué hablar. Esta vez al comentar, en medio de una transmisión en vivo, sobre sus gustos por el reggaetón y los conciertos de este género programados en la ciudad a los que asistirá con sus “babies”. pic.twitter.com/lIldsbcZlT — El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 3, 2022



El video del Alcalde hablando sobre sus gustos y conocimientos sobre el reggaetón fue divulgado en varias redes sociales donde no solo ha sido viral, sino que también ha recibido masivas críticas de los caleños, quienes han comentado que Ospina debería estar enfocado en resolver los problemas de la ciudad.



En Twitter, donde las declaraciones del Mandatario local han generado indignación, han sido muchas las quejas que han comentado los caleños, una de ellas la de @lorena20101012 quien manifestó que mientras "la ciudad está en llamas" el Alcalde está pensando en otras cosas.



Lea también: Fase tres de la Circunvalar está frenada por falta de recursos, según la administración



"Qué se tomó, se fumó JorgeIvanOspin. Qué tiene en la cabeza? palcos? Por favor es que no hay manera de salir de este man ya??? La ciudad en llamas y el pensando en regueton definitivamente está loco o se hace?", escribió la usuaria en Twitter.



"Pensando en perreo, babies y palcos, mientras la ciudad de mal en peor, que desastre. No sabe ni hablar o que se tomó?🤣🤣🤣🤡 Cali en ruinas", comentó por su parte @sinment13410269 en esa red social.



Otro de los comentarios fue el de @lovean61Lopez, quien cuestionó las palabras del Alcalde, así como su elección como mandatario de Cali. "En mis años de vida había escuchado a un alcalde hablar de esta manera . Que pesar con la ciudad que me vio crecer. Por Dios. Que fue lo que eligieron?????", dijo.