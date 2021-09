Investigarán a agente de tránsito que increpó a dos mujeres que le piden utilizar tapabocas

Un nuevo caso de intolerancia por no usar el tapabocas se registró en la tarde de este martes, en el sur de Cali, cuando un agente de tránsito increpa a quienes le piden cumplir con las medidas de bioseguridad.



De acuerdo con la denuncia publicada a través de redes sociales, el guarda de tránsito 501 agrede verbalmente a dos mujeres luego de que ellas le piden utilizar el tapabocas durante lo que, al parecer, sería un operativo de verificación.



En videos compartidos por una de las mujeres se evidencia cómo el agente se altera, asegura que él no va a utilizar el tapabocas e, incluso, amenaza a quien lo está filmando con "perseguirla jurídicamente".



Aunque en el lugar hay presencia de otro servidor público y de uniformados de la Policía que, junto a varias personas, le piden al hombre no intimidar a las mujeres, el agente continúa la discusión.



"No me voy a vacunar nunca y no me pongo tapabocas porque yo no creo en eso. La perseguiré por todas partes jurídicamente, ustedes no son mujeres, son un par de groseras", manifiesta el agente en los videos.

Este señor debe ser sancionado ejemplarmente. No puede ser que dos ciudadanas tengamos que soportar este nivel de maltrato de parte de un servidor público. Es otro nivel de irrespeto, patanería, machismo e irresponsabilidad. @PGN_COL @TwiterosCali @denunciascali5 pic.twitter.com/HhbhvbFAls — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

Las imágenes del hombre fueron virales en pocos minutos y fueron cuestionadas por la ciudadanía, que hizo un llamado a las autoridades competentes a esclarecer el comportamiento del guarda.



El representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, así como la concejala Diana Rojas fueron algunas de las personas que rechazaron los hechos.



"¡Qué tal este guarda! ¡TODO MAL! No da ejemplo, es grosero, abusa de su poder, no respeta los protocolos de bioseguridad y pone en peligro la vida de los ciudadanos. Las épocas en las que las autoridades hacen lo que les da la gana ya pasaron", indicó Reyes Kuri a través de su Twitter.



"¡Esto es indignante! Ningún guarda debe faltarle así el respeto a ningún ciudadano", dijo la Concejala por la misma red social.

Secretaría de Movilidad responde

El subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, se pronunció sobre este caso y aseguró que adelantarán una investigación contra el guarda de tránsito para determinar qué tipo de sanciones deben aplicarse.



Lea además: Concejales piden a Alcaldía revelar compromisos con la 'primera línea'



"Presentamos excusas a las dos damas que vivieron este hecho tan bochornoso y no solamente a ellas, sino a las demás personas que en algún momento hayan padecido esta situación. Rechazamos este tipo de actitudes y ya iniciamos las investigaciones pertinentes porque no vamos a permitir que esto se vuelva a presentar, si hay lugar se procederá a las sanciones respectivas", manifestó.