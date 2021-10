Investigan irregularidades de precios en varios establecimientos de Cali durante el día sin IVA

A pesar de que la jornada del día sin IVA de este jueves sentó un precedente positivo de orden público respecto a las jornadas de 2020, en Cali los usuarios reportaron un alza de precios deliberada en algunos comercios.



Según detalló el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, algunos establecimientos alteraron los precios y otros entregaron información engañosa sobre la jornada, como que eran promociones propias y no un descuento concertado por el Gobierno Nacional.



Al respecto, informó que en la capital del Valle serán investigados siete almacenes del sector comercial de los que se recibieron reportes de una supuesta alza en los precios de sus productos.



"Algunos de mis funcionarios fueron de civil a las principales tiendas para verificar los precios de los productos que tienen alta rotación como televisores, neveras, ventiladores y freidoras de aire. No voy a decir el nombre ahora, pero se está adelantando una investigación de incidentes donde hemos visto algunas tiendas que aumentaron los precios para la jornada del día sin IVA, tenemos siete casos", detalló.



Dranguet comentó que aunque su equipo estuvo comparando precios y garantizándole a la ciudadanía que todos los comercios cumplieron con las medidas establecidas por el gobierno, se encontró que hubo unos que decidieron no acogerse a estas.



"Decidieron no darle descuento a los ciudadanos y eso es un error, estamos hablando con la Superintendencia para tomar medidas y aplicar sanciones hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales a quien no pueda justificar por qué no se le dieron los descuentos a los consumidores".



El Subsecretario hizo un llamado a los usuarios a reportar los casos de irregularidades que hayan presenciado e indicó que las denuncias se pueden registrar al correo: proteccion@cali.gov.co



Cabe recordar que los próximos días sin IVA serán el 19 de noviembre y el 3 de diciembre.