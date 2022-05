Investigan caso de presunta suplantación a Policía y CTI para cometer hurtos en Cali 

Las autoridades de Cali se encuentran adelantando labores de investigación que les permita identificar y ubicar a un grupo de personas que, suplantando la identidad de la Policía y el CTI, habrían cometido un hurto en el sur de la ciudad.



De acuerdo con la información de lo ocurrido, cerca de 10 hombres llegaron a una vivienda ubicada en el sur de Cali y, vistiendo prendas de uso único de la Policía y del CTI de la Fiscalía, habrían manifestado que realizarían un allanamiento.



Según indicó una de las víctimas del hurto, las personas llegaron preguntando por alias 'El Negro' y, aunque se les solicitó insistentemente la orden judicial para realizar el procedimiento, los hombres habrían ingresado a la vivienda evadiendo los cuestionamientos de quienes estaban allí y, al parecer, se llevaron una alta suma de dinero.



"Salimos porque teníamos miedo de la manera en que llegaron, metieron a mi novio, esculcaron todo y tiraron todo al piso, salieron y decían operación cancelada... estábamos asustados porque estaban armados y eran demasiados, me sacaron $10 millones que tenía ahorrados", indicó una mujer que estaba en la casa donde ocurrió el supuesto allanamiento.



La mujer detalló que los hechos se registraron en la madrugada de este sábado, hacia la 1:30 a.m., y que los sujetos llegaron a bordo de dos camionetas armados y exigiendo les abrieran las puertas de la vivienda. Además, indicó que por recomendación de la Policía, que llegó pocos minutos después de que se fueron los hombres, se instauró la denuncia ante la Fiscalía.



"Empezaron a decir que abriéramos por las buenas, si no abrían por las malas, unos se quedaron afuera y otros entraron, se fueron en dos camionetas, yo tengo las placas del carro, mi esposo alcanzó a grabar a algunos de los ladrones", manifestó la víctima.



Al respecto, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, aseguró que tras conocer lo que había ocurrido iniciaron las labores de investigación para dar con el paradero de todos los involucrados en los hechos.



"La Policía de Cali se encuentra adelantando las investigaciones de la suplantación que se presenta en el interior de una residencia; hay unos videos que nos permiten ver a hombres disfrazados de policías haciéndose pasar por miembros de la Sijín y del CTI. Ya tenemos un grupo investigativo para lograr la captura de estos sujetos", precisó el General.

