Intimidaciones en hospital Carlos Carmona fueron más dramatizadas que ciertas: Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió este lunes a las denuncias de agresiones a la misión médica registradas durante la semana pasada en la ciudad.



"Tuvimos dos episodios, uno fue en el barrio República de Israel, en el hospital Carlos Carmona. Hubo allí una tensión muy grande entre personas cercanas a un paciente que llegó herido, y eso provocó una tensión al interior de la institución, por fortuna no pasó a mayores", indicó Ospina en entrevista con Blu Radio, en referencia a los hechos registrados en la noche del pasado jueves.



Añadió que se tuvo "una segunda tensión en el centro-hospital de Siloé con iguales características. Lo que uno encuentra es que, en medio de todas estas dificultades, llegan los pacientes y la gente quiere que sean atendidos de inmediato; existen otros pacientes previamente y, como los ánimos están elevados y no hay inteligencia emocional, se generan este tipo de tensiones.

Lea también: ONU alerta por "graves retrocesos" en DD.HH. y expresa preocupación por Colombia



Respecto del primer caso, en el que según denuncias del gerente de la Red de Salud Suroriente, Carlos Arizabaleta, hubo intimidación por parte de personas armadas al personal médico, el alcalde dio a entender que las denuncias fueron "más dramatizadas que ciertas".



"Hablé con los vecinos, tuve reunión con la Junta de Acción Comunal, JAC, y la Junta Administradora Local, JAL, y ellos me dicen que realmente es más dramatizado que cierto, que sí ocurrieron algunas situaciones pero que no hay un disturbio al interior del hospital, ni daños, ni nada que sea excesivo", aseveró Ospina.



Aseguró que el hecho fue "dramatizado por los médicos, pero también porque ahora nosotros tenemos una forma de ver las cosas desde las redes sociales que no necesariamente siempre responden a todos los contextos del momento específico que se viven. Esa es una de las características de la comunicación de ahora: que se ven pequeñas partes y no la secuencia integral".

"Estamos en decisiones finales sobre desbloqueos": Ospina

A propósito de los bloqueos que persisten en la ciudad, el Alcalde aseguró a la emisora que si bien se seguirá agotando el mecanismo del diálogo, las autoridades y la fuerza pública intervendrán para lograr el levantamiento de los bloqueos.



"Siempre hemos agotado el diálogo hasta las últimas consecuencias, y muy a pesar de que en ocasiones hemos participado de la presencia de la fuerza pública para desbloquear, aún se mantienen diálogos", aseveró Ospina.



Indicó que "hay niveles de esta situación: yo siento que hay una indignación y un malestar que tiene que tener caminos institucionales para ser resueltos, pero ante el hecho de que algunas personas no entienden la movilidad para la vida, para el trabajo, para la salud, para la educación, hay que desbloquear".

Lea además: Valle tendrá las carreteras más modernas de todo el país, dice Presidente de la ANI



El alcalde apuntó que las autoridades ya están en en las "decisiones finales" que permitan el desbloqueo los puntos que aún se mantienen en el mismo corredor vial, haciendo referencia a la Autopista Suroriental.



"Ya estamos en las decisiones finales, señalando siempre la posibilidad de dialogar para resolver, pero también final en términos de que no puede ser sostenido más el bloqueo", señaló.



Finalmente, justificó su decisión de dar interlocución a la 'Unión de Resistencias de Cali' porque hace parte de una forma de expresión "de los más excluidos".



"Ahora, que si yo soy partícipe de movilizaciones, de protestas, de bloqueos, que si soy condescendiente frente a los mismos, no, para nada; lo que pasa es que hay algunos sectores de la sociedad que quieren resolver un bloqueo con cuatro o cinco muertos, y yo no soy ese tipo de alcalde", puntualizó.