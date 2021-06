Hombres armados intimidaron a médicos del hospital Carlos Carmona por atención de un herido

Natalia Moreno Quintero

En la noche de este jueves alrededor de 15 personas armadas ingresaron al Hospital Carlos Carmona, ubicado en la comuna 16, en el oriente de Cali, exigiendo al personal médico la atención de un herido.



La Oficina de Comunicaciones de la entidad confirmó que en el hecho ningún profesional de la salud resultó herido ni se presentaron disparos dentro del centro asistencial, como se afirmó en redes sociales. No obstante, las personas armadas intimidaron a los presentes, impidiendo la salida o entrada del lugar.



Los médicos del Hospital atendieron al herido, sin embargo, dado que requería una atención especializada, fue remitido a otro centro asistencial. Fue en ese momento cuando la situación de orden público se normalizó.

Frente a este suceso, la Red de Salud Oriente ratificó que el "personal médico y de salud del hospital Carlos Carmona se encuentra bien y no se presentaron disparos ni hechos violentos dentro de la institución".



Por su parte la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, reiteró su rechazo ante cualquier hecho que atente contra la misión médica.



"Quiero hacer un llamado por respeto a la misión médica (...) Desde que empezaron las manifestaciones hemos tenido diferentes situaciones en las que la misión médica se ha visto afectada y esta es una de esas situaciones, en las cuales los trabajadores de la salud no pueden desarrollar su misión por sentirse atemorizados y por estar asustados frente a lo que ocurre en esta instituciones", manifestó.



