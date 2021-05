Intento de derribar un poste frente a Univalle y otros hechos vandálicos que no paran en Cali

Valentina Rosero Moreno

Durante las jornadas de protestas por el Paro Nacional, que ya completan 24 días, en Cali se han registrado problemas de orden público que han generado disturbios y actos de vandalismo.



Incluso, a través de redes sociales han sido virales videos e imágenes en las que se evidencia cómo algunas personas realizan actos vandálicos y a manifestantes que no permiten que estos sean cometidos.



Uno de esos casos se divulgó este viernes y evidencia a un grupo de personas tratando de derribar un poste ubicado frente a una de las entradas de la Universidad del Valle, sobre la Calle 13.



En las imágenes se observa cómo un hombre está utilizando una ‘pica’ para derribar el poste mientras la persona que graba, lo cuestiona sobre el porqué lo está haciendo.



“¿Ustedes están haciendo huelga, ustedes me están secuestrando, usted es qué? Unos destructores, maldadosos no más que son ustedes”, se escucha decir a la persona que grababa.



La Policía Metropolitana de Cali dijo a Blu Radio que el hecho sucedió el primer día de las manifestaciones, es decir el pasado 28 de abril. “El poste está en su sitio, pero fracturado. No es en tiempo real, exigimos verificar antes de enviar para no generar pánico, desinformación y llamados de atención”, dijo la Institución.

El País consultó con la Fiscalía General y conoció que la denuncia sobre el caso fue interpuesta solo este viernes. En redes sociales circula una foto con la supuesta captura de los responsables, pero dicha imagen corresponde a una captura por hechos ocurridos en Paso del Comercio.

¡Increíble! Se acabó la autoridad y el respeto por los bienes públicos. Denuncia ciudadana al frente de Unicentro, en plena vía principal. Quienes atentan contra los recursos de Cali deben ser investigados y judicializados. El vandalismo no tiene justificación @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/cFJMI0dLOU — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) May 21, 2021

Más casos

Pero este no es el único caso. El pasado lunes 10 de mayo en el barrio Belisario Caicedo fue derribado un poste de energía, lo que llevó a que el sector estuviera sin energía por varias horas.



Asimismo, otro poste que fue vandalizado es el que está ubicado en la Autopista con 23, donde una persona grabó a varios ciudadanos halando cuerdas que habían amarrado a este.



Además, otro hecho se registró cerca al puente de los Mil Días donde se evidenció cómo, en medio de una de las jornadas de protesta, un grupo de ciudadanos vandalizó y derribó uno de los semáforos de la zona.



#DenunciaCiudadana: varias personas intentan derrumbar los postes de energía ubicados en la Autopista con 23, al sur de Cali. pic.twitter.com/6SgCJqTvX0 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 19, 2021

Reporte de autoridades

Otro de los problemas de orden público que se ha registrado en la capital del Valle está asociado con las estaciones de gasolina que vándalos no solo han saqueado, sino que además, han destruido. Una de ellas es la bomba ubicada en la Carrera 15 con 19, cerca al centro de la ciudad.

Dolor, tristeza, impotencia al ver como los vándalos destruyen a Cali,. Estación de gasolina carrera 15 con 19. Pleno centro de cali @Diego_Molano @ClaraLuzRoldan @FuerzaAereaCol pic.twitter.com/xuiRzRUIsn — CLAUDIA PORTILLA (@claudia1portill) May 18, 2021



Frente a estos hechos, la Secretaría de Movilidad de Cali detalló que, en el marco de las jornadas de manifestación, en la ciudad habían sido vandalizadas más de mil señales de tránsito, así como intersecciones viales y de comunicación.



“Se han registrado 61 intersecciones semafóricas, de las cuales 22 ya se encuentran en servicio y 39 están proyectadas para reparación. En cuanto al reporte de comunicación de controladores con la central, de las 70 intersecciones con daños en la conexión se han reparado 18”, detalló la Secretaría.



Con relación a los daños que ha sufrido el Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO, la Secretaría manifestó que “producto del vandalismo, 12 estaciones fueron incineradas y 49 estaciones más resultaron con una afectación entre leve, intermedia y alta”.