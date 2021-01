Álvaro José Carvajal Vidarte

Después que el Ministerio de Salud notificara este miércoles un alto número de nuevos casos covid en Cali y el Valle del Cauca (1.590 en el departamento y 1.054 en la capital), al igual que una elevada cifra de fallecidos: 19 en Cali y 32 en el Valle; y que la ocupación del UCI permanece en un promedio de 96%, las autoridades locales y departamentales decidieron endurecer las medidas para este fin de semana con el propósito de contener la propagación del virus.



“Con una positividad tan alta, una transmisión del virus tan elevada nos demanda un esfuerzo adicional, guardar la vida, y medidas extraordinarias. Por eso, hemos tomado la decisión en la ciudad de tener una cuarentena, toque de queda y ley seca exigente”, afirmó el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

Es por esto que El País detalla cuáles son las restricciones que arrancaron desde hoy y se extienden de forma continua hasta el próximo lunes 18 de enero. A continuación lo que debe tener en cuenta para contribuir en la contención del virus y además no incurrir en una infracción.



¿Cuál es el horario del toque de queda y ley seca durante este fin de semana?



El toque de queda y ley seca rige de forma continua desde este viernes a las 7:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 18 de enero.



¿Quiénes están exentos de las medidas?



El nuevo decreto contempla 29 excepciones, entre ellos quedan exentos personal médico, asistencial, farmacéutico, hospitalario, odontólogos; servicio domiciliarios, cadena de producción, abastecimiento; servicios funerarios; personal operativo del sistema de transporte; medios de comunicación; emergencias veterinarias, organismos de socorro, la fuerza pública, entre otros. Todas las personas deberán estar acreditadas o identificadas en su función.



¿Se puede salir a abastecerse de alimentos?



Sí se puede salir a supermercados, locales comerciales con el fin de abastecerse de alimentos, esto conforme al ‘pico y cédula’ correspondiente al día. La recomendación es que esta actividad la realice una sola persona por familia.



¿Si la persona está en otro municipio o ciudad y necesita regresar a Cali puede hacerlo?



Sí. De acuerdo con el alcalde Ospina, “tendrán la posibilidad de llegar a sus hogares quienes llegan del extranjero, y de otros sitios”.

¿Quienes tengan un viaje programado podrán hacerlo?

Los viajes aéreos y terrestre por flota, se podrán realizar. Según Jimmy Dranguet, subsecretario de Vigilancia y Control, “la ciudadanía se podrán movilizar acreditando el tiquete o pasabordo”.

¿A una cita médica se puede asistir?



Las personas que tengan citas médicas previas, odontológicas, con especialistas van a poder circular siempre y cuando tenga un soporte o documento que verifique el compromiso. Esto “porque la carga de la enfermedad, las otras patologías, las otras causas que también pueden derivar a un servicio de urgencias u hospitalización por eso requieren ser atendidos oportunamente”, argumentó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



¿Los establecimientos gastronómicos podrán funcionar?



Los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, podrán funcionar con entrega a domicilio en los horarios que comprende el toque de queda.



¿Se puede salir a hacer ejercicio?



Se puede hacer práctica individual de actividades deportivas al aire libre, tales como caminar, trotar, montar bicicleta y trabajo funcional individual. Todas las personas deben tener pasaporte sanitario del deporte y cumplir los protocolos de bioseguridad. La actividad podrá hacerse en un kilómetro a la redonda del lugar de domicilio.



¿El río Pance y los cerros tutelares estarán habilitados?



No. El río Pance, lugares ribereños en los distintos corregimientos, así como los cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey no estarán habilitados.



¿Los servicios bancarios, notarías y las iglesias podrán funcionar?



No. No habrá servicio bancario ni notarías, tampoco de los templos.

Propuestas



Desde varios gremios piden ayudas por la afectación económica que han sufrido. Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cali, expresó: “queremos que nos dejen trabajar; tenemos que buscar ayudas, que nos den subsidio para arrenda-

miento, para poder suplir gastos”.



En este sentido, la concejal Diana Rojas, comentó: “Solicitamos al alcalde que tramite en el Concejo ese proyecto de estímulos tributarios y económicos para las empresas caleñas en riesgo”.



Así funciona en el Valle

En los 40 municipios del Valle -excepto los distritos especiales de Cali y Buenaventura- se mantienen hasta el próximo 20 de enero el toque de queda y el ‘pico y cédula’, con algunos ajustes en los horarios.



El secretario de Convivencia y Seguridad del departamento, Camilo Murcia, precisó que la medida de toque de queda regirá este viernes y sábado de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Y desde el domingo 17 de enero hasta el miércoles 20 de enero, la medida se aplicará entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m. del día siguiente. Es decir, este fin de semana, el toque de queda no aplicará de forma continua. El ‘pico y cédula’ continúa con números pares e impares.



Se encuentra prohibido realizar eventos que impliquen aglomeración de personas, y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos.



Los habitantes de Palmira, Buga y Cartago deben acogerse a las medidas especiales adoptadas por los mandatarios de dichos municipios.

Las restricciones a nivel nacional

El decreto a nivel nacional del aislamiento selectivo con distanciamiento individual al igual que la emergencia sanitaria fue extendido hasta el 28 de febrero.



El documento contiene restricciones a la movilidad con el fin de reducir la velocidad de propagación del virus.



De acuerdo a la positividad y la ocupación UCI de cada ciudad, se establecen una serie de restricciones que deben ser adoptadas “cuando tenemos altos niveles de ocupación de UCI: cuando se está por encima del 85 %, 80 %, o se está por debajo del 50 %”, indicó el presidente Iván Duque.



En el nuevo decreto establecerá -como en el decreto 1550- que estará prohibido la venta de licores y la movilidad nocturna. Igualmente, se espera que se mantenga el cierre de las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.

