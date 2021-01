Álvaro José Carvajal Vidarte

A partir de este jueves, quienes deseen hacerse tomar una prueba de antígenos en Cali para la detección del covid-19 podrán hacerlo de manera gratuita en el Bulevar del Río.



La jornada es adelantada por la secretaría de Salud municipal, con el apoyo de la Red de Salud del Norte E.S.E., con el objetivo de frenar la velocidad de contagio del coronavirus en la capital del Valle.



La actividad se lleva a cabo este jueves hasta las 8:00 p.m. y se realizará durante todo el mes.



Según informaron desde la secretaría de Salud, los profesionales también estarán en el punto durante este fin de semana de toque de queda, aunque la jornada irá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm. Además, esperan extender la actividad a otros puntos de la ciudad.



"En este momento nos encontramos haciendo cercos epidemiológicos mucho más estrechos, no solamente contención de UCI, sino en donde existen aglomeraciones para poder detectar estos pacientes que obviamente tenemos que aislar para evitar que se siga propagando el virus", informó Angie Gutierrez Ospina, gerente de la E.S.E.



Indicó que cualquier persona que desee acceder a la prueba puede hacerlo, el procedimiento no tiene ningún costo y solo es necesario presentar la identificación.

"Durante la primera hora, la Red de Salud del Norte realizó 14 pruebas de las cuales tres tuvieron resultado positivo. Ciudadanos que se encontraban completamente asintomáticos y que de no tener una prueba seguirían contagiando a otros. Seguimos trabajando", expresó al respecto la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo.



Y agregó que "la red de salud pública de Cali continúa trabajando de manera ardua en un momento crítico como este, aumentando la capacidad de respuesta de toma de muestras para identificar posibles diseminadores del virus a tiempo".



Las autoridades sanitarias también adelantarán tomas de muestras en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, las cuales serán realizadas de manera aleatoria a quienes lleguen a la ciudad.

Hasta este miércoles, Cali acumulaba 104.407 casos de covid-19 y 2.921 decesos por el virus, con una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 97 % y 1.054 contagios reportados en el último boletín epidemiológico de la secretaría de Salud.



La crítica situación llevó al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, a anunciar que habrá toque de queda extendido desde las 7:00 a.m. de este viernes, 15 de enero, hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes, 18 de enero.

