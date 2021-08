Tras el anuncio del alcalde Jorge Iván Ospina de la extensión del horario de rumba en Cali hasta las 3:00 a.m., la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la ciudad, encabezada por Jimmy Dranguet, subsecretario de IVC, estableció controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en sitios como restaurantes, bares y gastrobares que cogerán la medida.



“Tendremos puntos de control de alcoholemia, punto de control a la movilidad y al orden público. Haremos revisiones exhaustivas a los establecimientos, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, aseguró el funcionario.

Dranguet también hizo un llamado a los comerciantes a aumentar sus controles y que esta medida pueda desarrollarse sin problemas en la ciudad. “Esta nueva oportunidad implica mayor responsabilidad para los empresarios, deben cuidar sus establecimientos de comercio, no relajarse en las medidas de bioseguridad y en la legalidad de los establecimientos”, dijo.



Los operativos contarán con la presencia de funcionarios del IVC y Policía de Cali, asegurándose que este primer piloto transcurra con total normalidad y pueda mantenerse en la ciudad. Por último, se recalcó que este jueves, continúa la ley seca en la ciudad a partir de la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



“Bienvenido a este nuevo horario, bienvenida a esta nueva reactivación, pero también el compromiso de todos los caleños para asumir esta nueva etapa con mucha responsabilidad y mucho cuidado por la vida”, finalizó el subsecretario sobre esta nueva medida que empezará a regir a partir de la noche del viernes y cuya jornada finalizará en la madrugada del sábado.