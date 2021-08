Un hombre se ha aplicado un total de 7 dosis de vacuna contra el covid-19 en distintos puntos de la ciudad, reveló este martes la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



“Hay una persona con siete dosis de primeras dosis. Es una persona que puede tener alguna deficiencia del orden mental y se acerca a los megacentros a pedir primeras dosis”, dijo la funcionaria.

“Eso confirma que nosotros tenemos una dificultad en el sistema de información. La Secretaría de Salud del Valle está haciendo esfuerzos por mejorar su sistema y por garantizar uno que permita identificar rápidamente a las personas que se vacunan”, añadió.



Según Lesmes, el paciente no ha presentado ningún tipo de reacción frente a la cantidad de dosis de biológico aplicadas. Además, no será sancionado y se comenzará una búsqueda de más personas que posiblemente realicen este tipo de acciones en el departamento.



“Durante unos días, hemos tenido lo que nosotros hemos llamado ‘paseo de vacunas’: familias enteras que van a buscar la vacuna a otro municipio y no estamos vacunando sino a las personas que viven en esos lugares, tratando de garantizar el uso de la vacuna y la cobertura municipal”.



Finalmente, Lesmes aseguró que durante la tarde de este martes, el Ministerio de Salud dará fechas de entrega de las vacunas de Sinovac que hacen falta para las segundas dosis y así completar el esquema de vacunación de varios vallecaucanos.