Hay subsidios para comprar vivienda de interés social en Cali, conozca cómo postularse

La Alcaldía Distrital de Cali lanzó la primera convocatoria del 2022 para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El plazo para postularse irá hasta el 31 de mayo y se espera que, con esta, más caleños puedan tener casa propia.



La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat definió las condiciones y los requisitos que deberán cumplir las personas que deseen postularse: se debe acreditar que el hogar no tenga ingresos superiores a los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para aplicar a Vivienda de Interés Prioritario, o ingresos no superiores a los 4 SMMLV para Vivienda de Interés Social.



Adicionalmente, se debe pertenecer a estratos 1 o 2, o tener un puntaje del Sisbén inferior a los 54.86 puntos. Por último, los ciudadanos deben demostrar que pueden realizar el cierre financiero de la vivienda y que la financiación de la misma no quedará inconclusa, con recursos como ahorros propios, créditos otorgados por bancos y demás entidades financieras, Cajas de Compensación Familiar, entre otras posibilidades.



La Secretaria de Vivienda Social estima entregar en este programa más de 500 subsidios, los cuales significarán alrededor de 10 millones de pesos para cada ciudadano.

“El año pasado pudimos impactar a 374 hogares que estaban próximos a adquirir su vivienda nueva. Hoy estamos buscando impactar un número cercano a los 500 hogares que les hace falta ese subsidio para poder financiar su casa”, manifestó Junior Lucio Cuéllar, subsecretario de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda.



Cabe resaltar que actualmente se encuentra vigente por parte de la Administración Distrital, hasta el 19 de abril, la convocatoria de subsidio para el mejoramiento de vivienda dirigida a los habitantes de las comunas 10, 11 y 12 de Cali.



Sobre esta convocatoria de mejoramiento, la secretaria de Vivienda Social y Hábitat de la ciudad, Martha Liliana Hernández, explicó que “con estos subsidios nos enfocamos sobre todo en el tema de saneamiento, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la cocina, los baños, techos y pisos, entre otros espacios. Esto permite mejorar el hábitat interno de la vivienda y, asimismo, la calidad de vida de las personas”.