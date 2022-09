Las quejas de los vecinos de Cristo Rey por obras de nuevo parque

Gran preocupación han expresado los habitantes de al menos cinco unidades residenciales del sector aledaño al monumento de Cristo Rey, por el desarrollo del parque que emprendió el gobierno distrital.



Según algunos voceros, la socialización de las obras que, empezaron el mes anterior, no ha sido la adecuada.



Si bien la Administración Municipal ha promovido algunos encuentros con la comunidad, principalmente en las últimas semanas, los vecinos del sector consideran que la socialización del proyecto debía haberse realizado de manera previa a la adjudicación del contrato.



Además, no están de acuerdo con los horarios establecidos para las reuniones, ya que por temas laborales se dificulta la participación activa de muchos de los afectados.



El proyecto Parque Cristo Rey se construirá en cinco fases. A la fecha, se avanza en el tramo cinco, el cual tiene un costo, incluida la interventoría, de $28.800 millones, según datos de la Alcaldía.



Además de la socialización, a los habitantes del sector les preocupa la seguridad. Una habitante del condominio Alcores de San Fernando, quien pidió no dar su nombre, aseguró que teme que con esta obra se ocasionen afectaciones a la privacidad y seguridad de las viviendas.

Por su parte, Gustavo Ferrosa denunció un incumplimiento del compromiso adquirido por funcionarios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, que lidera el proyecto, tras una reunión desarrollada el 29 de agosto de este año. “En ese encuentro se comprometieron a entregarnos copia de los estudios de suelos, hidrológico y de cobertura forestal en el área del proyecto, pero hasta ahora no han cumplido”.



Según Ferrosa, estos documentos fueron solicitados verbalmente por los residentes de la Unidad Alcores de San Fernando, ante el desconocimiento por parte de los funcionarios de la Alcaldía sobre varias avalanchas y precipitaciones ocurridas en la zona.



Estos hechos se registraron especialmente en los años 2005, 2019 y 2021, y ocasionaron daños millonarios a las viviendas aledañas y a la Universidad del Valle, sede San Fernando.



Por estos antecedentes, Ferrosa reclamó: “Tampoco tenemos noticia del estudio sobre la capacidad de carga y riesgos inherentes a la intervención en un área de extrema sensibilidad frente a eventos naturales asociados a los fenómenos extremos de la variabilidad y cambio climáticos. Son riesgos que representan una grave amenaza ambiental para los residentes de la unidad y vecinos del barrio San Fernando Viejo”.



Otra de las inquietudes que expresó la comunidad, particularmente con la construcción del tramo II del proyecto Integral Cristo Rey, es una posible afectación ambiental que se daría al intervenir un relicto forestal de 32.000 metros cuadrados, colindante con los barrios San Fernando Viejo y Cristales.



El monumento de Cristo Rey estará cerrado hasta el 31 diciembre, cuando se culminarían las obras.

Julián Bermúdez, dueño y residente de uno de los apartamentos del Club Residencial Los Cristales, cree que lo que se va a hacer es un “desastre ecológico que, si bien en fotos y en vídeos se ve muy lindo, tiene muchas preguntas sin contestar”.



Por ejemplo, no se tienen detalles que pueden cambiar el ecosistema de la zona, tales como: los materiales que se van a utilizar en la obra, si son en metal, madera plástica u otros diferentes; a qué distancia del borde perimetral se construirá, y para el caso de los senderos peatonales, la gente quiere saber a qué altura se harán y qué capacidad resistirán.



Julián Bermúdez aseguró que se han realizado cinco reuniones, dos con la Alcaldía y tres con la constructora, “pero en ninguno de los encuentros nos han podido decir exactamente cómo será la construcción. No tenemos información técnica del proyecto”.



Otra de las quejas está relacionada con las afectaciones en la movilidad que esta obra generaría para quienes habitan el sector, sumado a que algunas de las vías no se encuentran en las mejores condiciones y podrían empeorar.



Justamente, el arquitecto Luis Casas, al analizar la inversión que este proyecto tendrá (más de $ 28.000 millones), cuestionó que no se dé prioridad a otros temas de interés para la ciudad, tales como el mejoramiento de la malla vial, el fortalecimiento de la seguridad, entre otras necesidades.



“En esta zona tenemos un pulmón que le da vida a Cali. Es injusto que se invierta todo ese dinero en acciones que no velan por su protección sino por intereses que, con la excusa de fomentar el turismo, traen perjuicios no solo para las personas que por más de diez años han vivido en el lugar, sino para la fauna y flora que se está viendo desplazada o destruida”, dijo Casas.



Como parte del Proyecto Integral de Cristo Rey se construirá un sendero peatonal de 6 kilómetros, miradores, un edificio terraza, un auditorio para 100 personas, 14 módulos comerciales y parqueaderos para los visitantes.



La Alcaldía responde

Ante las inquietudes de la comunidad, desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat se indicó que sí se ha dado un proceso de socialización con la comunidad, para que conozcan detalles del inicio de la obra, presentar las entidades participantes, características del proyecto, el plan de manejo de tráfico y las medidas que se implementarán a nivel ambiental y social.



Una de ellas es la compensación forestal que trae el proyecto, sumado a la implementación de un diseño paisajístico que contempla la siembra total de 13.420 entre árboles, arbustos y plantas ornamentales.



Además, la Secretaría de Vivienda aclaró que el parque sí cuenta con todos los estudios técnicos aprobados necesarios para el inicio de construcción, incluido el estudio de suelos “el cual arrojó un terreno estable con buena capacidad de sustentación y mínimo riesgo de deslizamiento”.



Asimismo, dentro de los estudios técnicos se contempla el manejo de estabilización de los taludes en las zonas que por afectación del proyecto se requiera.