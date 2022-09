Caleños, 'ahogados' por el alto precio de la energía: ¿Por qué está tan cara?

Si una familia caleña pagaba el año pasado, por el mes de agosto, $50.000 por el servicio de electricidad, hoy este mismo grupo tiene que cancelar $67.900.



Esta situación se presenta por la alta variación en los precios de la energía. Solo el mes pasado se incrementaron 3,14 % en Cali y, en el último año, (agosto de 2021 a agosto del 2022) el alza llegó al 35,8 %, de acuerdo con los recientes datos del Dane.



Lo preocupante de estas cifras es que, al parecer, el panorama no cambiará en corto plazo, es decir, familias y empresas tendrán que seguir pagando estos costos.



¿Por qué sucede esto?

La explicación, según Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, tiene que ver con la estructura de la fórmula con la que se fija la tarifa de la energía. Esta tiene varios componentes: generación, transmisión, distribución y comercialización.



“En la generación, la fórmula tiene incluida el IPP (Índice de Precios al Productor) y ese índice se proyectó en un 5 %, por el orden de la inflación. Pero lo que en realidad ha pasado es que ese IPP ha tenido un incremento de 30 %. Nadie había visto eso, el paro del 2021, la situación de mercados, la guerra con Ucrania, la falta de insumos, cosas que pasan a nivel mundial han afectado los precios”, dijo el directivo.



Es decir, que el costo del kilovatio en el mercado ha aumentado y ese mayor valor se está transmitiendo a los usuarios por parte de los distribuidores y comercializadores.



“Por eso todas las empresas le hemos pedido a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que cambie esa fórmula, que quite el IPP porque sino vamos a seguir así por mucho tiempo”, advirtió Flórez.

Esta situación la están viviendo los hogares de todo el país, sin embargo, hay regiones con mayores problemas.



Según análisis de Cali Cómo Vamos, las cifras del Dane evidencian que solo en Cali y en las 7 ciudades del Caribe del país se registró un incremento del valor de la energía superior al 30,0%, el caso más alarmante es el de Santa Marta.



Si se compara con el incremento del promedio nacional, la variación del costo de la electricidad en Cali está 10 puntos porcentuales por encima. Mientras que ciudades con las que normalmente se compara la capital del Valle como Bogotá o Medellín registraron incrementos significativamente menores (21 % y 19,5 %, respectivamente).



El gerente de Energía de Emcali, Marino del Río, explicó que hay varios factores que hacen que en la ciudad se tenga una variación mayor, adicional al que le atañe a todas las organizaciones del sector. Por ejemplo, el costo de distribución. “Nosotros estamos en un zona con Cauca y Nariño y eso significa un valor diferente al de otras compañías”.



El otro punto es que solo en Cali y en Arauca se paga un impuesto cuando se compra energía. En el caso de la ciudad equivale al 3,5 % para la estampilla de Universidades y Hospitales.



A esto se suma que Emcali facturó este año los valores que se dejaron de cobrar durante un periodo en pandemia, lapso en el que las tarifas se congelaron. “En otras ciudades aún no se han puesto al día”, dijo Del Río.



Impacto en los hogares

El economista y consultor Carlos Andrés Pérez, explicó que para los hogares de menores ingresos que tienen acceso a energía eléctrica, esta dinámica de amento continuo de precios representa un desafío ya que el panorama actual no parece que va a cambiar por el tema de la inflación.



“Las opciones que pueden implementar los hogares es la de gestionar de forma inteligente el consumo de los electrodomésticos y evitar las prácticas que impactan de forma severa e innecesaria este rubro”.



Pérez agregó que la actual situación no solo afecta a los hogares, sino también a las empresas. “Es previsible que la actual coyuntura precipite la implementación de nuevas tecnologías y se ajusten procesos productivos para optimizar la utilización de energía eléctrica”.



Por otro lado, el economista comentó que el aumento en los precios de la energía en Colombia, durante el último año, ha sido alto frente al registro histórico nacional, pero es relativamente bajo frente a lo que se ha presentado en la mayoría de países que hacen parte de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) durante el mismo periodo. “Esto se debe a la mayor diversidad de la matriz energética y a los avances en procesos de generación a partir de fuentes renovables no convencionales”, aclaró el profesional.



Y es que el tema de los precios de la energía no es solo un problema en Colombia. Según un estudio del Instituto Sindical Europeo, en el último año, el costo del gas y la electricidad aumentó 38 % en Europa, lo que también está afectando a los hogares.

Protesta

Debido al exagerado incremento de los precios de energía, se está promoviendo una protesta en la Costa Atlántica.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumajero Heins dijo que las utilidades del sector energético están siendo elevadas frente a lo que tradicionalmente han sido. “Es decir, están ganando más plata de lo que normalmente deberían. Y eso es por una falla en cómo se miden los aumentos y los precios en Colombia. Y es por eso, que hoy, en un momento histórico, se les solicita que actúen de manera concordante con la situación de los hogares”.